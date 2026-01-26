FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'ZRAKOPLOV NAOPAKO' /

Avion se srušio pri polijetanju usred snježne oluje, sudbina putnika nije poznata

Avion se srušio pri polijetanju usred snježne oluje, sudbina putnika nije poznata
×
Foto: X/marionawfal/screenshot

Hitne službe su još uvijek na mjestu događaja i očekuje se da će aktivno raditi još nekoliko sati prije nego što budu dostupne dodatne informacije

26.1.2026.
7:07
Tajana Gvardiol
X/marionawfal/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Privatni zrakoplov s osam osoba srušio se pri polijetanju iz Bangora u Maineu u nedjelju navečer, prema FAA-i. Nije poznata sudbina putnika, piše CNN.

Zrakoplov je poslovni zrakoplov Bombardier Challenger 650. Zračna luka je u izjavi za CNN izjavila da su hitne službe reagirale na incident oko 19.45 sati po istočnom vremenu.

"Hitne službe su još uvijek na mjestu događaja i očekuje se da će aktivno raditi još nekoliko sati prije nego što budu dostupne dodatne informacije", rekli su iz grada Bangora i međunarodne zračne luka Bangor u nedjeljnoj izjavi, dodajući da je uspostavljen centar za hitne operacije. Zračna luka ostaje zatvorena preko noći u nedjelju. FAA i NTSB istražit će nesreću, prema izjavi FAA-e.

Snježna oluja poharala zemlju

Nesreća se dogodila usred velike snježne oluje koja se probija kroz sjeveroistok. Temperature su u Maineu znatno ispod nule, a slab snijeg uzrokuje vrlo slabu vidljivost. Prema saveznim zapisima, zrakoplov je registriran na društvo s ograničenom odgovornošću u Houstonu.

Nekoliko minuta prije pada, kontrolori leta i piloti na aerodromu Bangor mogli su čuti kako razgovaraju o slaboj vidljivosti i odleđivanju, iako nije odmah jasno tko s kim razgovara, prema audiozapisu dobivenom s LiveATC.net. Kontrolor leta daje pilotu odobrenje za polijetanje s piste 33 u Bangoru. Gotovo dvije minute kasnije, kontrolor leta glasno radiom javlja:

"Sav promet je zaustavljen na pisti! Sav promet je zaustavljen na pisti!".

Trenutak kasnije, čuje se drugi kontrolor leta kako govori: "Zrakoplov naopako. Imamo putnički zrakoplov naopako."

Zračna luka je zatim zatvorena, a vozilima hitne pomoći dopušteno je voziti po uzletištu. Kontrolor leta kasnije je rekao da su u zrakoplovu bila tri člana posade i vjerojatno pet putnika.

POGLEDAJTE VIDEO: Turski avion srušio se kraj Senja

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'ZRAKOPLOV NAOPAKO' /
Avion se srušio pri polijetanju usred snježne oluje, sudbina putnika nije poznata