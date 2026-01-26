Avion se srušio pri polijetanju usred snježne oluje, sudbina putnika nije poznata

Privatni zrakoplov s osam osoba srušio se pri polijetanju iz Bangora u Maineu u nedjelju navečer, prema FAA-i. Nije poznata sudbina putnika, piše CNN.

🚨🇺🇸 PRIVATE JET CRASHES DURING TAKEOFF IN MAINE



A Bombardier jet owned by KTKJ Challenger LLC tried to take off from Bangor International, hit 175 mph, then suddenly stopped on the runway.



First responders showed up fast, and now the whole runway’s shut while they deal with… pic.twitter.com/Ep5G5Uc9Pr — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 26, 2026

Zrakoplov je poslovni zrakoplov Bombardier Challenger 650. Zračna luka je u izjavi za CNN izjavila da su hitne službe reagirale na incident oko 19.45 sati po istočnom vremenu.

"Hitne službe su još uvijek na mjestu događaja i očekuje se da će aktivno raditi još nekoliko sati prije nego što budu dostupne dodatne informacije", rekli su iz grada Bangora i međunarodne zračne luka Bangor u nedjeljnoj izjavi, dodajući da je uspostavljen centar za hitne operacije. Zračna luka ostaje zatvorena preko noći u nedjelju. FAA i NTSB istražit će nesreću, prema izjavi FAA-e.

Snježna oluja poharala zemlju

Nesreća se dogodila usred velike snježne oluje koja se probija kroz sjeveroistok. Temperature su u Maineu znatno ispod nule, a slab snijeg uzrokuje vrlo slabu vidljivost. Prema saveznim zapisima, zrakoplov je registriran na društvo s ograničenom odgovornošću u Houstonu.

Nekoliko minuta prije pada, kontrolori leta i piloti na aerodromu Bangor mogli su čuti kako razgovaraju o slaboj vidljivosti i odleđivanju, iako nije odmah jasno tko s kim razgovara, prema audiozapisu dobivenom s LiveATC.net. Kontrolor leta daje pilotu odobrenje za polijetanje s piste 33 u Bangoru. Gotovo dvije minute kasnije, kontrolor leta glasno radiom javlja:

"Sav promet je zaustavljen na pisti! Sav promet je zaustavljen na pisti!".

Trenutak kasnije, čuje se drugi kontrolor leta kako govori: "Zrakoplov naopako. Imamo putnički zrakoplov naopako."

Zračna luka je zatim zatvorena, a vozilima hitne pomoći dopušteno je voziti po uzletištu. Kontrolor leta kasnije je rekao da su u zrakoplovu bila tri člana posade i vjerojatno pet putnika.

POGLEDAJTE VIDEO: Turski avion srušio se kraj Senja