Avion se srušio pri polijetanju usred snježne oluje, sudbina putnika nije poznata
Hitne službe su još uvijek na mjestu događaja i očekuje se da će aktivno raditi još nekoliko sati prije nego što budu dostupne dodatne informacije
Privatni zrakoplov s osam osoba srušio se pri polijetanju iz Bangora u Maineu u nedjelju navečer, prema FAA-i. Nije poznata sudbina putnika, piše CNN.
Zrakoplov je poslovni zrakoplov Bombardier Challenger 650. Zračna luka je u izjavi za CNN izjavila da su hitne službe reagirale na incident oko 19.45 sati po istočnom vremenu.
"Hitne službe su još uvijek na mjestu događaja i očekuje se da će aktivno raditi još nekoliko sati prije nego što budu dostupne dodatne informacije", rekli su iz grada Bangora i međunarodne zračne luka Bangor u nedjeljnoj izjavi, dodajući da je uspostavljen centar za hitne operacije. Zračna luka ostaje zatvorena preko noći u nedjelju. FAA i NTSB istražit će nesreću, prema izjavi FAA-e.
Snježna oluja poharala zemlju
Nesreća se dogodila usred velike snježne oluje koja se probija kroz sjeveroistok. Temperature su u Maineu znatno ispod nule, a slab snijeg uzrokuje vrlo slabu vidljivost. Prema saveznim zapisima, zrakoplov je registriran na društvo s ograničenom odgovornošću u Houstonu.
Nekoliko minuta prije pada, kontrolori leta i piloti na aerodromu Bangor mogli su čuti kako razgovaraju o slaboj vidljivosti i odleđivanju, iako nije odmah jasno tko s kim razgovara, prema audiozapisu dobivenom s LiveATC.net. Kontrolor leta daje pilotu odobrenje za polijetanje s piste 33 u Bangoru. Gotovo dvije minute kasnije, kontrolor leta glasno radiom javlja:
"Sav promet je zaustavljen na pisti! Sav promet je zaustavljen na pisti!".
Trenutak kasnije, čuje se drugi kontrolor leta kako govori: "Zrakoplov naopako. Imamo putnički zrakoplov naopako."
Zračna luka je zatim zatvorena, a vozilima hitne pomoći dopušteno je voziti po uzletištu. Kontrolor leta kasnije je rekao da su u zrakoplovu bila tri člana posade i vjerojatno pet putnika.
