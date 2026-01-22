Spriječen napad na Merzov privatni avion, zna se tko je počinitelj: 'Mi smo pokušali...'

Njemačka policija je spriječila napad ekoloških aktivista na privatni zrakoplov njemačkog kancelara Friedricha Merza u jednom hangaru u zapadnonjemačkom Arnsbergu, priopćeno je u četvrtak.

"Policija je u noći sa srijede na četvrtak spriječila tri osobe u pokušaju oštećenja privatnog sportskog zrakoplova predsjednika njemačke vlade“, priopćilo je državno odvjetništvo u zapadnonjemačkom Arnsbergu gdje je i privatna adresa Friedricha Merza.

U priopćenju se navodi da su tri osobe u starosti od 23, 28 i 56 godina neovlašteno upale u prostor zračnog pristaništa Arnsberg-Menden ali je policija spriječila oštećenje zrakoplova koji se nalazio u jednom od hangara.

Među privedenim aktivistima je i poznata njemačka klimatska aktivistica Anja Windl.

Nakon akcije se priopćenjem oglasila i grupa Otpor kolektiv koja je preuzela odgovornost za pokušaj napada.

„Mi smo pokušali u sklopu protesta onesposobiti privatni zrakoplov kancelara Friedricha Merza…I dok klimatska kriza eskalira, njemački kancelar se okolo vozika privatnim zrakoplovom“, stoji u priopćenju grupe.

Jedna od privedenih aktivistica, Anja Windl je i u Austriji predmet istrage nakon što je bojom oštetila sjedište Austrijske narodne stranke (ÖVP) želeći time spriječiti pregovore ove stranke s desničarskim FPÖ-om.

Njemački kancelar Friedrich Merz posjeduje pilotsku dozvolu a u posjedu je dvomotornog zrakoplova austrijske proizvodnje Diamond DA62 koji je, kako prenose njemački mediji, u trenutku nabavke prije sedam godina, stajao oko milijun eura.

