Simona Mijoković u Zagrebu posjetila Ivu Todorić: Jedna stvar ju je posebno očarala

Simona Mijoković, nekadašnja medijska ličnost koja je svoj život u potpunosti posvetila vjeri i obitelji, iskoristila je boravak u rodnom Zagrebu kako bi se družila s dragim prijateljima, a dirljive trenutke podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu. Iako već godinama živi u austrijskom Linzu, Simona rado posjećuje Hrvatsku, a njezine objave uvijek izazovu veliko zanimanje javnosti.

'Obilje Božjeg blagoslova'

U svojoj posljednjoj objavi, objavljenoj svega dva dana prije Valentinova, Simona je otkrila da je posjetila prijateljicu Ivu Todorić, kći Ivice Todorića, u njezinom "najmirišljavijem" atelieru u Zagrebu. Fotografije odišu toplinom i prijateljstvom, a prikazuju nasmijanu Simonu u društvu prijateljice, okruženu predivnim cvjetnim aranžmanima, prigodnim valentinovskim dekoracijama i poklonima.

U opisu je istaknula kako je uživala u druženju koje je bilo više od običnog susreta. "Bilo mi je predivno u našem druženju, svjedočenju jedni drugima i zajedništvu! Obilje Božjeg blagoslova", napisala je Simona, naglašavajući duhovnu dimenziju njihova prijateljstva.

Njezine riječi odražavaju životni put koji je odabrala, gdje su vjera i svjedočenje postali središnji dio njezine svakodnevice. Pratitelji su s oduševljenjem reagirali na objavu, ostavljajući komentare pune ljubavi i podrške, poput "Tri divna i velika srca" i "Predivne".

Od turbulentne prošlosti do života posvećenog obitelji

Ova objava savršeno se uklapa u Simonin novi životni stil, koji je u potpunoj suprotnosti s njezinom turbulentnom prošlošću. Nakon što se povukla iz javnog života, udala za Stanislava Mijokovića i postala majka petero djece, Simona je svoj mir pronašla u vjeri. Svoju potresnu životnu priču, koja uključuje borbu s ovisnostima i mračnim stranama svijeta mode, iskreno je ispričala u svojoj autobiografskoj knjizi "Kako sam tražila ljubav" objavljenoj krajem 2025. godine. Knjiga je postala svjedočanstvo nade za mnoge koji se osjećaju izgubljeno.

