DORH se oglasio nakon brutalnog napada na maloljetnika u Rijeci: 'Htjeli su ga ubiti...'

Riječko Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) oglasilo se o slučaju premlaćivanja 16-godišnjaka, te objavila da je ispitalo jednog od osumnjičenih, uhićenog 29-godišnjaka kojeg sumnjiče za ubojstvo u pokušaju i tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju.

"Postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik dana 11. veljače 2026. na području Rijeke, postupao zajedno i dogovorno s još dvije zasad nepoznate muške osobe, pri čemu su u namjeri da usmrte žrtvu sva trojica toj žrtvi zadali više udaraca rukama i nogama po glavi i tijelu, nanijevši mu ozljede teže naravi", objavilo je ŽDO.

Osim toga, sumnja se da su osumnjičenik i još dvojica muškaraca u cilju da teško tjelesno ozljede drugu žrtvu (2005.), koji ih je pokušavao spriječiti u napadu na 16-godišnjaka, napali još jednog mladića, udarali ga rukama i ozlijedili.

Trojica napadača

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podnijelo je prijedlog sucu istrage Županijskog suda u Rijeci za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog postojanja opasnosti od bijega, opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Primorsko-goranska policija potvrdila je tijekom popodneva da je uhitila i drugom osumnjičenog za premlaćivanje 16-godišnjaka, koji je teško ozlijeđen završio u KBC-u Rijeka. Uhićenje trećeg se očekuje.

Policija je prvo uhitila 29-godišnjaka, a uskoro izvijestila da drugi uhićeni ima 33 godine.

Trojac je, sumnja se, u središtu Rijeke u zoru pretukao 16-godišnjeg mladića. Udarali su ga nogama i rukama, lak i kad je pao na tlo, a onda pobjegli. Napali su i 20-godišnjaka koji je pokušao pomoći pretučenom tinejdžeru.

