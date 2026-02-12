Brutalan napad na 16-godišnjaka u Rijeci šokirao zemlju: Hrvati otvoreno progovorili o kaznama

Novi slučaj nasilja nad maloljetnicima šokirao je Hrvatsku. Snimka koja se proširila društvenim mrežama je uznemirujuća, te je nećemo objaviti, a na njoj se vide tri osobe kako u 4.30 ujutro u središtu Rijeke prilaze skupini mladića nakon čega napadaju 16-ogodišnjaka.

Udaraju ga i on pada na pod, a udarci se nastavljaju dok on bespomoćno leži. Nakon što je iživljavanje završilo, mladić ostaje ležati na pločniku, čini se u nesvjesnom stanju, a muške osobe bježe s mjesta napada. Maloljetniku su u bolnici dijagnosticirane teške ozljede, a jednom 20-godišnjaku koji mu je pokušao pomoći lakše.

Policija je jutros izvijestila kako je uhitila 29-godišnjaka zbog sumnje da je pod utjecajem alkohola pretukao maloljetnika, a poslijepodne je uhićen još jedan od ukupno trojice napadača.

Pitali smo i vas, u našoj stalnoj rubrici: Koja je primjerena kazna za ovakvo brutalno nasilje?

"Dugogodišnji strogi zatvor bez mogućnosti smanjenja kazne", odlučna je čitateljica Savinka Kaštelan.

Za Marijanu Pelin napad na 16-godišnjaka je "vrhunac kukavičluka": "Kazna bi trebala uključivati ne samo dugogodišnji zatvor, već i obvezan društveno-korisni rad".

Za oštru kaznu je i Nena Kunic: "Najmanje 15 godina zatvora bez mogućeg pomilovanja plus visoka novčana kazna".

Melita Kostelić smatra da bi primjerena kazna bila ona za pokušaj ubojstva uz zaključak: "Zakon treba hitno mijenjati".

Marijan Senjak dodaje da udarce koje počinitelj izvrši nogom u glavu, ili više teških udaraca po tijelu oštećenog treba okarakterizirati kao teška tjelesna s pokušajem ubojstva i tako ih kažnjavati. Uz to, savjetuje: "Sve počinitelje na terapiju kod naših sportaša, borilačkih vještina kao sparing partnere".

Barbara Veselica zaključuje da bi primjerena kazna bila doživotna: "I to u samici da nikad više ne ugleda sunce".