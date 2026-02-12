Policija uhitila i drugog napadača koji je brutalno prebio maloljetnika u Rijeci

Drugi osumnjičenik za premlaćivanje 16-godišnjaka, koji je teško ozlijeđen završio u KBC-u Rijeka, uhićen je u četvrtak, a uhićenje trećega se očekuje, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska.

Nakon što je policija u četvrtak ujutro javila da je uhićen jedan od osumnjičenih za premlaćivanje, 29-godišnji hrvatski državljanin, uskoro je izvijestila da je uhićen i osumnjičenik koji ima 33 godine i nalazi se na kriminalističkom istraživanju.

U središtu Rijeke u srijedu oko 4,30 sati 16-godišnji mladić je teško ozlijeđen u napadu trojice muškaraca. Udarali su ga rukama i nogama, čak i nakon što je pao na tlo, te potom pobjegli, a 20-godišnjaka koji je pokušao pomoći 16-godišnjaku lakše su ozlijedili.

Stanje maloljetnika

Prema neslužbenim informacijama, 16-godišnjak je zadobio frakture kosti lica i brojne druge ozljede.

IZ KBC-a Rijeka su izvijestili da mu je stanje stabilno i da se oporavlja.

PU primorsko-goranska objavila je da je osumnjičeni 29-godišnjak kazneno prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu za nanošenje teške tjelesne ozljede i pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede te predan pritvorskom nadzorniku.

