Poznato stanje ozlijeđenog mladića (16) Gradonačelnica Rijeke: 'Zgrožena sam. Želim mu brz oporavak'

Stanje pretučenog 16-godišnjaka je stabilno i oporavlja se, izvijestila je u četvrtak pomoćnica ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Rijeka za kvalitetu Renata Dobrila-Dintinjana.

Dobrila-Dintinjana istaknula je u izjavi za medije da tu informaciju iznosi uz dopuštenje roditelja.

Ozlijeđeni 16-godišnjak nalazi se na liječenju u KBC-u Rijeka i nad njim se provode sve dijagnostičko-terapijske mjere, navela je i dodala da ne može iznositi ostale informacije.

Stravičan napad

Podsjetimo, Mladić je teško ozlijeđen u napadu trojice muškaraca u srijedu oko 4,30 sata u središtu Rijeke. Udarali su ga rukama i nogama, čak i nakon što je pao na tlo, te potom pobjegli, a 20-godišnjaka koji je pokušao pomoći 16-godišnjaku lakše su ozlijedili. Prema neslužbenim informacijama, 16-godišnjak je zadobio frakture kosti lica i brojne druge ozljede.

U četvrtak je PU primorsko-goranska izvijestila da je uhićen jedan od osumnjičenih za premlaćivanje, 29-godišnji hrvatski državljanin. Policija je navela da je pod utjecajem alkohola tukao 16-godišnjaka, zajedno s još dvojicom za kojima se traga.

Napadač je kazneno prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu za nanošenje teške tjelesne ozljede i pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede te predan pritvorskom nadzorniku.

Reakcija Rijeke

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić izjavila je u četvrtak kako je zgrožena incidentom u samom središtu Rijeke, u kojem je u srijedu pretučen 16-godišnji mladić, i izrazila nadu da će se ozlijeđeni brzo oporaviti, a počinitelji biti primjereno kažnjeni.

"Prema mojim informacijama, jedan od počinitelja je identificiran, nadam se da će ubrzo i ostali te da će uslijediti primjereno kažnjavanje", rekla je Rinčić novinarima.

Naglasila je da Rijeka neće tolerirati nasilje i najavila "još višu razinu proaktivnosti". "Bez obzira na ovaj događaj, sljedećeg tjedna imamo dogovoren sastanak s PU primorsko-goranskom na temu sigurnosne situacije u Rijeci, nabavljamo nove kamere za javne površine i pojačat ćemo edukaciju, prije svega među mladima", kaže gradonačelnica. Također će potaknuti snažnije djelovanje Vijeća za prevenciju kriminaliteta, pokrenutog na Gradskom vijeću 2019. godine.

Rinčić je istaknula da se prije svake veće manifestacije u gradu održavaju preventivni sastanci s predstavnicima policije.

Tako je i u slučaju Riječkog karnevala, za koji se očekuje da će proći u najboljem redu, rekla je.

U četvrtak ujutro je PU primorsko-goranska izvijestila da je uhićen jedan od počinitelja i predan pritvorskom nadzorniku.

