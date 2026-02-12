Otac prebijenog mladića iz Rijeke otkrio potresne detalje: 'Izgleda strašno, čeka operaciju'

Otac maloljetnika pretučenog u Rijeci u razgovoru za portal 24sata otkrio je u četvrtak da njegov sin još uvijek čeka operaciju te da je u lošem stanju.

"Sav je natečen i modar, a moći će ga operirati tek kad spadnu otekline. Izgleda strašno, ali bit će dobro", ispričao je otac i dodao da se nada da će policija čim prije pronaći napadače.

Dodaje da su ozlijeđenom maloljetniku zatvorena oba oka, a liječnici moraju utvrditi ima li slomljene sinuse.

Uznemirujući detalji

Podsjetimo, 16-godišnjaka su u srijedu oko 5.00 sati brutalno napala trojica. Isprva je na njega nasrnuo jedan, a onda su se pridružili i ostali.

Dok je ležao na tlu mlatili su ga rukama i nogama, a zatim ga pribili uza zid i nastavili tući. Onda je pao na pod, ali ni tada ga nisu puštali te su čak i skakali po njemu.

Oglasila se policija

Policija je provela istragu nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda.

"Utvrđeno je kako je osumnjičenik jučer ujutro oko 4.30 sati u središtu Rijeke pod utjecajem alkohola s još dvije muške osobe fizički napao dvojicu hrvatskih državljana od kojih je jedan maloljetan. Pri tome je maloljetniku zadano više udaraca po tijelu i iako je od jačine udaraca pao na tlo, nastavili su ga udarati pa potom pobjegli s mjesta događaja.

Oštećenima je pružena liječnička pomoć u KBC Rijeka gdje su maloljetnoj osobi dijagnosticirane teže tjelesne ozljede, a 20-godišnjem hrvatskom državljaninu lakše ozljede. Spomenutog osumnjičenog 29-godišnjaka je policija vrlo brzo pronašla i uhitila. Istraga se nastavlja s ciljem pronalaska ostalih počinitelja", priopćila je policija.

