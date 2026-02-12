Stravična snimka iz Rijeke! Brutalno pretukli 16-godišnjaka, policija nam otkrila tko je kriv!
Udarali su ga rukama i nogama, dok je mladić ležao na tlu. Napadnuti mladić pokušao se izvući, a zatim su ga pribili uza zid i nastavili tući. Ponovno je pao na pod, a napadači ga nisu puštali, čak su i skakali po njemu
U našu redakciju stigla je stravična snimka brutalnog premlaćivanja iz centra Rijeke.
Sve se dogodilo oko 4.30 u srijedu ujutro, te smo u posjedu snimke na kojoj se vidi kako grupa mladića tuče jednoga.
Prvo ga je napao jedan, a onda su se pridružili i ostali. Udarali su ga rukama i nogama, dok je mladić ležao na tlu. Napadnuti mladić pokušao se izvući, a zatim su ga pribili uza zid i nastavili tući. Ponovno je pao na pod, a napadači ga nisu puštali, čak su i skakali po njemu.
"Nakon nočnog izlaska došao je sa par prijatelja da pojede burek kod 'Braće burek', nakon toga iz čista mira prilazi mu jedan od trojice, opalio mu je šamar i nastavili ga tući sva trojica", poručio je njegov otac.
Policija: Riječ je o 29-godišnjaku
O svemu smo pitali PU primorsko-goransku čije priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Policajci I. policijske postaje Rijeka proveli su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda.
Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičenik jučer ujutro oko 4.30 sati u središtu Rijeke pod utjecajem alkohola s još dvije muške osobe fizički napao dvojicu hrvatskih državljana od kojih je jedan maloljetan. Pri tome je maloljetniku zadano više udaraca po tijelu i iako je od jačine udaraca pao na tlo, nastavili su ga udarati pa potom pobjegli s mjesta događaja.
Oštećenima je pružena liječnička pomoć u KBC Rijeka gdje su maloljetnoj osobi dijagnosticirane teže tjelesne ozljede, a 20-godišnjem hrvatskom državljaninu lakše ozljede. Spomenutog osumnjičenog 29-godišnjaka je policija vrlo brzo pronašla i uhitila te privela na kriminalističko istraživanje. Zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela teška tjelesna ozljeda, kao i teška tjelesna ozljeda u pokušaju na štetu 20-godišnjaka, kazneno je prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku. Kriminalističko istraživanje se nastavlja s ciljem pronalaska ostalih počinitelja", objavili su iz policije.
Rinčić: 'Napravit ćemo sve, postaviti kamere'
"Apsolutno osuđujem brutalan napad na šesnaestogodišnjeg mladića u samom centru grada. Prvenstveno želim da mladić bude dobro, i da se što prije oporavi od ozljeda, nadam se bez trajnih posljedica. Uvjerena sam će Policijska uprava uskoro utvrditi počinitelje i poduzeti potrebne zakonske mjere i sankcije." Rekla je to riječka gradonačelnica Iva Rinčić za Fiuman, nakon užasnog napada na 16-godišnjeg mladića u Rijeci.
Rinčić je u razgovoru poručila da ovo nije izolirani fenomen i da se uklapa u širi društveni problem te da jasno pokazuje porast nasilja u društvu. Kaže da zajedno s nadležnim službama rade na mjerama prevencije i sigurnosti na javnom prostoru. Poručila je i da nasilje u Rijeci neće imati opravdanje ni toleranciju.
Gradonačelnica je poručila kako nasilje u Rijeci neće imati opravdanje ni toleranciju. “Bilo kakva vrsta nasilja neće se tolerirati u Rijeci, za to nema i neće biti opravdanja, a mi ćemo napraviti sve s naše strane, u okviru zakonskih mogućnosti, da se više i ne ponovi.”
U tom kontekstu najavila je i konkretne poteze. “Mjere prevencije, građanski odgoj i obrazovanje u mladih, edukacija, ali i mjere sigurnosti u samom javnom prostoru, poput postavljanja kamera, neka su od rješenja koja ćemo implementirati kako bi Rijeka bila sigurnije mjesto za sve naše sugrađane.”