Stravična snimka iz Rijeke! Brutalno pretukli 16-godišnjaka, policija nam otkrila tko je kriv!

U našu redakciju stigla je stravična snimka brutalnog premlaćivanja iz centra Rijeke.

Sve se dogodilo oko 4.30 u srijedu ujutro, te smo u posjedu snimke na kojoj se vidi kako grupa mladića tuče jednoga.

Prvo ga je napao jedan, a onda su se pridružili i ostali. Udarali su ga rukama i nogama, dok je mladić ležao na tlu. Napadnuti mladić pokušao se izvući, a zatim su ga pribili uza zid i nastavili tući. Ponovno je pao na pod, a napadači ga nisu puštali, čak su i skakali po njemu.

Foto: Nadzorna kamera

"Nakon nočnog izlaska došao je sa par prijatelja da pojede burek kod 'Braće burek', nakon toga iz čista mira prilazi mu jedan od trojice, opalio mu je šamar i nastavili ga tući sva trojica", poručio je njegov otac.

Foto: Privatni Album

Policija: Riječ je o 29-godišnjaku

O svemu smo pitali PU primorsko-goransku čije priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Policajci I. policijske postaje Rijeka proveli su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičenik jučer ujutro oko 4.30 sati u središtu Rijeke pod utjecajem alkohola s još dvije muške osobe fizički napao dvojicu hrvatskih državljana od kojih je jedan maloljetan. Pri tome je maloljetniku zadano više udaraca po tijelu i iako je od jačine udaraca pao na tlo, nastavili su ga udarati pa potom pobjegli s mjesta događaja.

Oštećenima je pružena liječnička pomoć u KBC Rijeka gdje su maloljetnoj osobi dijagnosticirane teže tjelesne ozljede, a 20-godišnjem hrvatskom državljaninu lakše ozljede. Spomenutog osumnjičenog 29-godišnjaka je policija vrlo brzo pronašla i uhitila te privela na kriminalističko istraživanje. Zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela teška tjelesna ozljeda, kao i teška tjelesna ozljeda u pokušaju na štetu 20-godišnjaka, kazneno je prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku. Kriminalističko istraživanje se nastavlja s ciljem pronalaska ostalih počinitelja", objavili su iz policije.

Rinčić: 'Napravit ćemo sve, postaviti kamere'

"Apsolutno osuđujem brutalan napad na šesnaestogodišnjeg mladića u samom centru grada. Prvenstveno želim da mladić bude dobro, i da se što prije oporavi od ozljeda, nadam se bez trajnih posljedica. Uvjerena sam će Policijska uprava uskoro utvrditi počinitelje i poduzeti potrebne zakonske mjere i sankcije." Rekla je to riječka gradonačelnica Iva Rinčić za Fiuman, nakon užasnog napada na 16-godišnjeg mladića u Rijeci.

Rinčić je u razgovoru poručila da ovo nije izolirani fenomen i da se uklapa u širi društveni problem te da jasno pokazuje porast nasilja u društvu. Kaže da zajedno s nadležnim službama rade na mjerama prevencije i sigurnosti na javnom prostoru. Poručila je i da nasilje u Rijeci neće imati opravdanje ni toleranciju.

Gradonačelnica je poručila kako nasilje u Rijeci neće imati opravdanje ni toleranciju. “Bilo kakva vrsta nasilja neće se tolerirati u Rijeci, za to nema i neće biti opravdanja, a mi ćemo napraviti sve s naše strane, u okviru zakonskih mogućnosti, da se više i ne ponovi.”

U tom kontekstu najavila je i konkretne poteze. “Mjere prevencije, građanski odgoj i obrazovanje u mladih, edukacija, ali i mjere sigurnosti u samom javnom prostoru, poput postavljanja kamera, neka su od rješenja koja ćemo implementirati kako bi Rijeka bila sigurnije mjesto za sve naše sugrađane.”