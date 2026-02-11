FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠIRI SE SNIMKA /

Brutalni fizički napad na tinejdžera šokirao Rijeku: Pribili ga uza zid i tukli

Brutalni fizički napad na tinejdžera šokirao Rijeku: Pribili ga uza zid i tukli
×
Foto: Ilustracija Jurica Galoic/pixsell

Primorsko-goranska policija potvrdila je da je upoznata s incidentom te da se provodi istraga

11.2.2026.
21:36
danas.hr
Ilustracija Jurica Galoic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U Rijeci se u srijedu ujutro oko pet sati dogodio težak fizički napad na 17-godišnjeg mladića. Prema snimkama koje je dobila redakcija 24sata, šest mladića nasrnulo je na jednog dječaka. Napad je počeo s jednim napadačem, a zatim su se ostali pridružili.

Mladića su udarali rukama i nogama dok je ležao na tlu, a kada je pokušao pobjeći, pribili su ga uza zid i nastavili tući. U jednom trenutku ponovno je pao na pod, ali napadi nisu prestali.

Član obitelji ozlijeđenog mladića potvrdio je da je napad bio iznimno brutalan te da izgleda kao pokušaj ubojstva. Istaknuo je da je mladić napadnut bez ikakvog povoda, "iz čistog mira", te da se trenutačno nalazi u bolnici gdje čeka operaciju.

Primorsko-goranska policija potvrdila je da je upoznata s incidentom te da se provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja i identificirali počinitelji.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte snimku tučnjave maskiranih mladića u centru Zagreba

NapadPretučen DječakRijeka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx