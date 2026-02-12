FREEMAIL
NEOBJAŠNJIV PAD /

Nekadašnji veliki talent napustio Otok i otišao u Nizozemsku

×
Foto: Bradley Collyer/pa Images/profimedia

Iako je transfer bio siguran, nitko nije očekivao da će nova destinacija igraču koji je u Premier ligi zabio 123 pogotka biti Nizozemski velikan.

12.2.2026.
18:00
Sportski.net
Bradley Collyer/pa Images/profimedia
Bivša zvijezda Liverpoola, Manchester Cityja i Chelseaja Raheem Sterling (31) ima novi klub. Krilni napadač s 82 nastupa za englesku nogometnu reprezentaciju pomalo je neočekivano potpisao za nizozemski Feyenoord.

Sterling je na početku karijere slovio kao jedan od najvećih talenata Engleske te je dugo vremena potvrđivao svoj talent. Naslov prvaka je osvojio četiri puta, u Premier ligi je skupio gotovo 400 nastupa, a s Engleskom je bio na tri svjetska i dva europska prvenstva.

No, prošle je sezone, koju je proveo u Arsenalu, igrao u znatno manjoj minutaži, dok ove nije ni nastupio. Time je transfer bio gotovo siguran, ali mnogi su očekivali da će Sterling ipak ostati na Otoku. Najviše se spominjao Fulham, ali tu su bili i Burnley, Newcastle i brojni drugi premierligaši, no Englez rođen na Jamajci odlučio se preseliti u Nizozemsku.

Ondje će ga dočekati druga legenda Premier lige – Robin van Persie, koji će mu biti trener.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

