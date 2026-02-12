Smiljana pokazala simbol odnosa s Petrom: 'Ovo je brzina kojom će ga neka odvesti u spavaću sobu'
Sviće sunčano jutro na Kreti. U vili u kojoj borave kandidatkinje 'Gospodina Savršenog' je, kao i uvijek, vrlo živahno. Nekima i previše. Dok se jedne žale da su im jutra preglasna, druge u tome ne vide problem. Prevrtanje događaja s posljednje ceremonije ruža i muke po suživotu prekidaju pisma Gospode Savršenih. No prije svega - Smiljana ima poruku za sve.
Smiljana poručuje Petru: 'Ako želi da živim u haremu, onda barem da budem Hurem'
"Imamo novog ljubimca", komentiraju djevojke nakon što su vidjele što Smiljana nosi. "Manifestiraš spoj s morskim kornjačama'", pita je Maja. "Kornjača simbolizira brzinu kojom će jedna djevojka odavde odvesti Petra u spavaću sobu", objašnjava im Smiljana i dodaje: "Vrijeme ide sporo ali sigurno. Kod nekih djevojaka mislim da će se to vrijeme prekinuti. A kod mene će se samo nastaviti. Ja sam strpljiva. Tako da - čekam."
Kandidatkinjama je u vilu stiglo i Petrovo pismo, odnosno, pozivnica na spoj. U kojem ponovno nema Smiljanina imena. No ona se ne da smesti: "Nisam baš toliko strpljiva da on izlazi s pet djevojaka, a ja da sjedim sama. Tako da, ako želi da živim u haremu, onda barem da budem Hurem, koja će biti glavna među svim djevojkama. Ali, mislim da to već jesam."
