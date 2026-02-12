Ćorluka o skupini smrti: 'Neka, igrači i treneri to vole, a bit ćemo opasan suparnik svima'

Ždrijeb petog izdanja Lige nacija Hrvatskoj je donio skupinu sa Španjolskom, Engleskom i Češkom.

Izbornik Zlatko Dalić nije bio na ždrijebu, već su reprezentaciju predstavljali njegov pomoćnik Vedran Ćorluka te predsjednik HNS-a, Marijan Kustić. Izostanak Dalića nije pojašnjen na službenoj stranici Saveza, ali su objavljene izjave Ćorluke i Kustića.

"Skupina je dosta teška, izvukli smo Španjolsku i Englesku koje su među glavnim favoritima natjecanja, ali možemo biti zadovoljni jer ćemo igrati protiv velikih protivnika. Igrači i treneri to vole, sigurno ćemo se dobro pripremiti i parirati protivnicima, kao što smo to radili i u prijašnjim susretima s istim suparnicima", rekao je Ćorluka koji je uoči ždrijeba imao određene želje:

"Uvijek imaš neke želje, nismo dugo igrali protiv Nijemaca pa smo priželjkivali susresti se s njima, ali ždrijeb je donio to što nam je donio. Sigurno ćemo se dobro pripremiti, s Englezima se, uostalom, susrećemo brzo i neće tu biti nekih nepoznanica."

Llorente nas izdvojio kao jednog od favorita

Nekadašnji španjolski reprezentativac Fernando Llorente Hrvatsku je izdvojio kao jednog od favorita natjecanja.

"Puno to znači, vidi se koji ugled hrvatska nogometna reprezentacija ima u svijetu i da nas ljudi ovdje gledaju kao velesilu. Sve pohvale izborniku, igračima i svima u Hrvatskom nogometnom savezu što su ovu reprezentaciju doveli do tih visina i što se na ovoj pozornici o nama tako lijepo govori. To je dobar pokazatelj da ćemo i u ovoj skupini biti opasan suparnik svima i da ćemo pokušati naći svoje mjesto u četvrtfinalu."

"Lijepo je Hrvatsku opet vidjeti u ovako odabranom društvu, među najboljim reprezentacijama na svijetu. Jednako tako godi poštovanje cijelog nogometnog svijeta, o čemu svjedoči i izjava Fernanda Llorentea koji nas je izdvojio kao jedne od favorita natjecanja. Objektivno gledajući, izvukli smo vrlo zahtjevne suparnike, pogotovo se to odnosi na Španjolsku i Englesku, jedne od najboljih reprezentacija na svijetu. Međutim, Hrvatska je već puno puta pokazala da zna najbolje igrati protiv najboljih protivnika pa očekujem da ćemo i ovaj put biti na visokoj razini, a da će navijači uživati u spektakularnim utakmicama", rekao je Marijan Kustić.

