Velike crne oči i predivna gusta dlaka: Teško je odoljeti fotografijama vaših labradora
Labrador retriver desetljećima je bio najpopularniji pas u SAD-u, simbol obiteljske sreće, odanosti i bezuvjetne ljubavi. Njegov vedri pogled i optimizam osvajaju srca, no iza toga krije se pasmina s bogatom poviješću i posebnim potrebama. Život s labradorom donosi igru, smijeh i pokoju dlaku na kauču, ali zauzvrat pruža prijateljstvo za cijeli život.
1/51
Temperament labradora njegova je najveća vrlina. Opisuju ih kao druželjubive, nježne i beskrajno strpljive, što ih čini idealnim psima za obitelji s djecom.
Primili smo pregršt fotografija vaših lijepih labradora i izdvojili smo neke od njih.