Simbol odanosti i ljubavi: Od neumornog radnika u ledenim vodama do omiljenog člana obitelji

Postoji razlog zašto je labrador retriver desetljećima bio nepobitan kralj popularnosti u psećem svijetu, držeći prvo mjesto u Sjedinjenim Američkim Državama čak trideset i jednu godinu zaredom. Iako su ga nedavno s trona svrgnuli francuski buldozi, njegov status legende ostaje netaknut. Labrador retriver nije samo pas; on je simbol obiteljske sreće, odanosti i bezuvjetne ljubavi upakirane u veselo tijelo koje neprestano maše repom.

Njihov pogled pun dobrote i vječni optimizam osvajaju srca na prvu, no iza tog neodoljivog osmijeha krije se pasmina bogate povijesti i specifičnih potreba. Život s labradorom je ispunjen smijehom, igrom i pokojom dlakom na kauču, ali on zauzvrat nudi prijateljstvo koje se pamti cijeli život.

Građen za vodu, stvoren za ljubav

Unatoč imenu koje bi moglo zavarati, preci današnjih labradora ne potječu s poluotoka Labrador, već s obližnjeg kanadskog otoka Newfoundland. Ondje su još u 18. stoljeću bili nezamjenjivi pomoćnici ribarima. Njihov zadatak bio je hrabro skakati u ledene vode Atlantika kako bi izvlačili ribarske mreže, hvatali ribu koja bi pobjegla i donosili užad. Upravo je za taj posao priroda oblikovala njihovo tijelo do savršenstva.

Njihova kratka, gusta dlaka ima dva sloja: gornji je oštar i odbija vodu, dok je donji, masniji sloj, gusta izolacija koja ih štiti od hladnoće. Zbog toga su praktički vodootporni. Njihov najprepoznatljiviji znak je takozvani "vidrin rep", snažan i zadebljan pri korijenu, koji im služi kao kormilo dok plivaju. Uz plivaće kožice među prstima, labrador je rođeni plivač. Engleski plemići u 19. stoljeću prepoznali su njihov potencijal i doveli ih u Englesku, gdje su ih oblikovali u pasminu kakvu danas poznajemo, cijenjenu zbog inteligencije i nevjerojatne želje za ugađanjem.

Vječno štene u tijelu odraslog psa

Temperament labradora njegova je najveća vrlina. Opisuju ih kao druželjubive, nježne i beskrajno strpljive, što ih čini idealnim psima za obitelji s djecom. Oni obožavaju sve i svakoga: poznanike, strance, druge pse, pa čak i mačke. Upravo zbog te otvorenosti i prijateljskog stava, labradori su na glasu kao loši psi čuvari. Vjerojatnije je da će provalniku radosno donijeti lopticu nego ga lajanjem otjerati, piše Figo Pet Insurance.

Jedna od njihovih najsimpatičnijih karakteristika jest to što mentalno sazrijevaju sporije od drugih pasmina. Često se kaže da ostaju "štenci u glavi" sve do svoje treće ili četvrte godine, što znači da je njihova potreba za igrom i zabavom gotovo neiscrpna. Ta vječna zaigranost, kombinirana s iznimnom inteligencijom, čini ih lakima za dresuru. Želja da udovolje svom vlasniku duboko je usađena u njihov karakter, zbog čega su postali jedna od najčešće korištenih pasmina za terapijske pse, vodiče slijepih te pse tragače.

Nezasitan apetit i srce puno radosti

Ipak, život s labradorom nosi i određene izazove. Njihova najveća slabost, a ujedno i najveći rizik za zdravlje, jest hrana. Poznati su po tome da bi jeli bez prestanka, a za to postoji i znanstveno objašnjenje. Otprilike četvrtina labradora ima genetsku mutaciju POMC gena, zbog koje njihov mozak ne dobiva signal da su siti. Zbog toga su izuzetno skloni debljanju, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, poput displazije kukova i laktova te bolesti srca.

Osim kontrole prehrane, ključno je osigurati im dovoljno kretanja. Labradori pucaju od energije i zahtijevaju najmanje sat i pol do dva sata aktivne šetnje, trčanja i igre dnevno. Ako im je dosadno, svoju će energiju usmjeriti na uništavanje namještaja ili cipela, jer imaju snažnu potrebu da nešto drže u ustima. Također, pripremite se na dlake. Puno dlaka. Linjaju se tijekom cijele godine, a posebno intenzivno u proljeće i jesen.

Unatoč ovim manama, radosti koje donose nemjerljivo su veće. Njihova odanost je legendarna, a sposobnost da osjete ljudske emocije i pruže utjehu je nevjerojatna. Labrador je pas koji će vas dočekati s jednakim oduševljenjem vraćate li se s posla ili iz dućana. On je partner za avanture, strpljivi slušatelj i biće koje vas podsjeća da je svaki dan prilika za radost. Posjedovati labradora znači imati stalni izvor smijeha, ljubavi i prijateljstva koje obogaćuje život na načine koje je teško opisati riječima.

