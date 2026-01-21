Pitali smo vas 'Koja vam je najdraža pasmina?': 'Ljubimac nije modni dodatak'

Svaka osoba ima neku svoju predodžbu idealnog psa. Za nekoga je to pas s rodovnicom, prepoznatljivog izgleda i poznatih osobina, dok je drugima najdraži upravo onaj koji nema jasno definiranu pasminu, ali ima karakter koji osvaja na prvi pogled.

Psi su odavno postali mnogo više od kućnih ljubimaca. Oni su naši suputnici, čuvari, izvor utjehe i radosti, ali i članovi obitelji. Bez obzira na to dolaze li iz uzgajivačnice ili skloništa, veza koja se stvara između čovjeka i psa temelji se na povjerenju, privrženosti i svakodnevnim malim trenucima koje dijele zajedno.

Ljubimac tjedna RTL-ovog portala Net.hr prošle nedjelje bio je francuski buldog, a na Facebook profilu portala pitali smo vas "Koja vam je najdraža pasmina?".

"Nije bitno koja je pasmina. Svi psi su dragocjeni. Udomljavam, ne kupujem", otkrila je Tanja.

'Nema loših pasa, samo loših ljudi'

"Kontinentalni buldog", napisala je Silvana uz fotografiju svog ljubimca, dok se Sandra pohvalila svojom mađarskom vižlom.

"Svi su lijepi na svoj način, a pogotovo jer im je svima lijepo srce", istaknula je Tamara, a Ljiljana se s njom složila rekavši: "Sve pasmine su divne".

Sandra, pak preferira mješance. "Svi su lijepi i posebni na svoj način bilo da su čistokrvni ili mješanci", dodala je.

Renato je podijelio fotografiju svojeg bostonskog terijera, dok je Martina otkrila da preferira Jack Russell terijera.

Ivana je podijelila fotografiju svog psa Odija te je uz nju napisala dirljivu poruku: "Onaj kojeg nitko neće jer se ne zna tko su mu ni 'mater' ni 'ćaća', pa ga od rođenja odguruju, bacaju, lome i trgaju mu svaku nadu da je bitan i da je voljen. Nema loših pasa, samo loših ljudi".

Zora je, također, otkrila da najviše preferira udomljene pse te je objavila fotografiju svoja dva udomljena ljubimca.

'Ljubimac nije modni dodatak'

"Najdraža pasmina mi je azilant. Uvijek neki crni, plahi koji se u azilu najteže snalazi", istaknula je Nera.

Violeta je otkrila da voli sve pse. "Pas mi je najdraža pasmina. Obožavam ih i nema šanse da bih mogla odlučiti koja mi je pasmina najdraža!", poručila je.

Barbara je napisala da joj je "svaka pasmina posebna na svoj način", a Erika je otkrila: "Nikad nisam kupila, uvijek udomim".

"Obični mješanac i još udomljen iz neke udruge ili azila. Ljubimac nije modni dodatak, bar meni", istaknula je Gordana.

Almira je otkrila da ima njemačkog ovčara, a Bernardette pekinezera.

Danijela je podijelila fotografiju svoje Blu, koja je mješanka havanezera i shih tzua. "Mirna, topla puna ljubavi velika spavalica i maza. Preporuka svima koji žele prijatelja koji nije zahtjevan", napisala je.

