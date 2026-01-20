Veterinar o pet pasmina pasa koje osobno nikada ne bi imao: 'Drski su i agresivni'

Milijuni ljudi diljem svijeta u svoje su domove i srca primili psa, čime su ove životinje s pravom zaslužile titulu "čovjekovog najboljeg prijatelja". Ipak, odabir odgovarajuće pasmine može biti težak zadatak, zbog čega se mnogi budući vlasnici okreću društvenim mrežama u potrazi za savjetima koji bi im pomogli uskladiti karakteristike psa sa svojim životnim stilom.

Srećom, postoje stručnjaci koji su spremni ponuditi svoje mišljenje. Jedan od njih je i veterinar dr. Amir Anwary, koji je postao popularan izvor informacija za mnoge korisnike TikToka.

Pet pasmina koje bi veterinar volio izbjeći

U nedavnom videu podijelio je zašto bi osobno želio izbjeći ovih pet posebnih pasmina.

Francuski buldog

Popularnost francuskog buldoga je neupitna. Poznati po svojoj zaigranoj, prijateljskoj i privrženoj prirodi, ovi mali, ali čvrsti psi pravi su hit među najrazličitijim vlasnicima. No, dr. Anwary upozorava na drugu stranu medalje.

"Shvaćam privlačnost, zaista. Oni su preslatka mala stvorenja, ali kao veterinar koji ih je liječio, mogu reći da u kliniku dolaze sa svim mogućim kroničnim problemima. Bilo da se radi o problemima s disanjem, kožom ili leđima; francuski buldozi jednostavno sve to dobiju i gomilaju ogromne veterinarske račune. Siguran sam da se vlasnicima to sto posto isplati, ali ja, koji ga nikad nisam posjedovao i nemam tu emocionalnu povezanost, jednostavno bih ih izbjegao", objasnio je.

Foto: Pexels

Bostonski terijer

Ova pasmina orijentirana na ljude poznata je po svojoj ljubaznoj, prijateljskoj i komičnoj osobnosti, no to je u suprotnosti s mišljenjem dr. Anwaryja. Ipak, njegov razlog je posve osoban.

"Osjećam da ću zbog ovoga upasti u nevolje, ali doslovno ne postoji dobar razlog zašto ne bih želio posjedovati bostonskog terijera, ali jednostavno ga ne bih htio", rekao je. Veterinar je priznao da ni sam ne razumije u potpunosti svoju odbojnost prema pasmini, ali kaže da se jednostavno ne može povezati s njima.

Foto: Pexels

Sibirski haski

Sljedeći pas kojeg je veterinar naveo bio je haski. Velik, inteligentan i neovisan pas, odmah prepoznatljiv zahvaljujući svom gustom, pahuljastom krznu i svijetlim očima. Haski je zaigran i odan, ali treba mu puno vježbe i mentalne stimulacije, kao i redovita obuka zbog snažnog plijenskog nagona.

Dr. Anwary se našalio kako ima "najgori PTSP ikad" od rada s haskijima. "Tako su glasni i tvrdoglavi, a ako ne znate što rade, vjerojatno rade nešto što ne bi smjeli. To je kao zločesto, glasno malo dijete koje je ujedno dlakavo i svugdje ostavlja dlake", slikovito je opisao. Također je dodao da su previše energični i neprestano zavijaju, što može biti prilično naporno za uši i strpljenje vlasnika.

Foto: Pexels

Belgijski ovčar

Poznat i kao malinois, ovaj pas srednje veličine pripada skupini ovčarskih pasa. Zaštitnički su nastrojeni, samouvjereni, prijateljski i marljivi, ali i iznimno tvrdoglavi. Budući da su vrlo aktivni, trebaju mnogo vježbe, mentalne stimulacije i treninga. Upravo u tome leži problem za prosječnog vlasnika.

Veterinar je ovu pasminu opisao kao "ludu" i rekao da nema "šest sati" svaki dan "samo da bi pas bio sretan", ističući koliko vremena i energije zahtijevaju od svojih vlasnika.

Foto: Pexels

Jazavčar

Posljednji na njegovom popisu bio je omiljeni jazavčar, poznat po svojoj živahnoj, zaigranoj, pametnoj i tvrdoglavoj osobnosti. Njihov simpatičan izgled skriva potencijalne probleme, kako one zdravstvene, tako i one povezane s karakterom.

"Razumijem zašto su privlačni, preslatki su, ali onda se odjednom, nakon što su bili tako slatki i mazni, pretvore u ove demone. Tako drski i agresivni bez ikakvog razloga", rekao je.

Foto: Pexels

Uz to, istaknuo je i ozbiljan zdravstveni rizik, prenosi Mirror.

"Skloni su problemima s leđima koji se nazivaju bolest intervertebralnog diska, što u osnovi znači da je u bilo kojem trenutku njihova života moguće da skoče s kauča ili iz automobila i da im se stražnje noge jednostavno paraliziraju. Za to im je potrebna operacija i dug oporavak. Mislim da je to tempirana bomba s kojom se osobno ne bih osjećao ugodno", zaključio je.

Nabava psa ozbiljna je obveza koja obično traje od deset do petnaest godina, ovisno o životnom vijeku odabrane životinje. Psi zahtijevaju stalnu brigu, pažnju i predanost svojih vlasnika, stoga je važno temeljito istražiti sve aspekte vlasništva prije donošenja konačne odluke.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Bogato i zdravo jelo: Pripremite ovu osvježavajuću i hranjivu salatu od pureće šunke​