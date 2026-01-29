FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŠKI TRENUTCI /

Što se dogodilo jednoj od najvećih teen zvijezda? Danas ju malo tko može prepoznati

Što se dogodilo jednoj od najvećih teen zvijezda? Danas ju malo tko može prepoznati
Foto: Kristin Callahan/everett/profimedia
Amanda Bynes (39) započela je karijeru kao mlada glumica u serijama All That i The Amanda Show na Nickelodeonu.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Amanda Bynes (39), nekadašnja omiljena tinejdžerska zvijezda i hit-glumica 2000-ih, danas rijetko viđena u javnosti, ponovno je privukla pažnju. Na društvenim mrežama podijelila je fotografije i video na kojima izgleda znatno mršavije, nakon što je smršavila 13 kilograma koristeći Ozempic. Iako je nekoć uživala u slavi, naslovnicama i hit-filmovima, njezin život obilježili su problemi s mentalnim zdravljem, ovisnostima i zakonski izazovi, uključujući devet godina pod skrbništvom. Pogledajte kako se mijenjala kroz godine. 

29.1.2026.
7:04
Hot.hr
Planet Photos/planet/profimedia
Amanda BynesTransformacija
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TEŠKI TRENUTCI /
Što se dogodilo jednoj od najvećih teen zvijezda? Danas ju malo tko može prepoznati