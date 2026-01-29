Što se dogodilo jednoj od najvećih teen zvijezda? Danas ju malo tko može prepoznati

Amanda Bynes (39), nekadašnja omiljena tinejdžerska zvijezda i hit-glumica 2000-ih, danas rijetko viđena u javnosti, ponovno je privukla pažnju. Na društvenim mrežama podijelila je fotografije i video na kojima izgleda znatno mršavije, nakon što je smršavila 13 kilograma koristeći Ozempic. Iako je nekoć uživala u slavi, naslovnicama i hit-filmovima, njezin život obilježili su problemi s mentalnim zdravljem, ovisnostima i zakonski izazovi, uključujući devet godina pod skrbništvom. Pogledajte kako se mijenjala kroz godine.