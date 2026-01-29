FREEMAIL
gužva na parketu /

Trenutak koji je mnogima promaknuo! Kaos nakon posljednjeg zvižduka prošao je bez posljedica

Trenutak koji je mnogima promaknuo! Kaos nakon posljednjeg zvižduka prošao je bez posljedica
Foto: Sanjin Strukic/pixsell
Hrvatska rukometna reprezentacija svladala je Mađarsku 27:25 (13:15) i osvojila prvo mjesto u skupini 2 drugog kruga, čime je deseti put u povijesti osigurala nastup u polufinalu Europskog prvenstva.

Mađarska je u prvom dijelu susreta imala kontrolu igre i prednost, koju je zadržala i dobrim dijelom nastavka. Ključni trenutak dogodio se promjenom hrvatske obrane, nakon čega je uslijedio preokret i pobjednički završetak za veliko slavlje.

Nervoza je odmah po završetku utakmice nakratko eskalirala na parketu i došlo je do naguravanja, no situacija se brzo smirila bez daljnjih incidenata.

POGLEDAJTE VIDEO: Zaiskrilo na terenu poslije utakmice Hrvatske i Mađarske na rukometnom Euru

29.1.2026.
7:57
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026HrvatskaMađarska
Trenutak koji je mnogima promaknuo! Kaos nakon posljednjeg zvižduka prošao je bez posljedica