TRAJE JUŽINA /

Karlovčanke napokon prošetale u tanjim jaknama, no dama u jarko crvenoj isticala se u masi

Foto: Igor Čepurkovski
Diljem Hrvatske ovih dana vladaju temperature iznad ništice, a u gradu na četiri rijeke, to je odlična prilika za zamijeniti javni prijevoz i automobile hodanjem. Karlovčanke su nosile laganije jakne nego ranijih tjedana, a u moru sivih i crnih slojeva, jedna dama nosila je jarko crvenu jaknu. Ono što je upotpunilo kombinaciju bile su naočale okrugih okvira kao iz 70-ih. Kako je izgledala gradska scena, zabilježio je Igor Čepurkovski za KAportal.

29.1.2026.
18:52
Matea Bahovec
Igor Čepurkovski
