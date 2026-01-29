Karlovčanke napokon prošetale u tanjim jaknama, no dama u jarko crvenoj isticala se u masi

Diljem Hrvatske ovih dana vladaju temperature iznad ništice, a u gradu na četiri rijeke, to je odlična prilika za zamijeniti javni prijevoz i automobile hodanjem. Karlovčanke su nosile laganije jakne nego ranijih tjedana, a u moru sivih i crnih slojeva, jedna dama nosila je jarko crvenu jaknu. Ono što je upotpunilo kombinaciju bile su naočale okrugih okvira kao iz 70-ih. Kako je izgledala gradska scena, zabilježio je Igor Čepurkovski za KAportal.