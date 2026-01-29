FREEMAIL
RUKOMETNO LUDILO /

Hrvatska je u polufinalu, a mreže gore od urnebesnih memova: Neki će vas baš dobro nasmijati

Hrvatska je u polufinalu, a mreže gore od urnebesnih memova: Neki će vas baš dobro nasmijati
Foto: Društvene Mreže
1 /15
Europsko prvenstvo u rukometu ulazi u svoju najuzbudljiviju fazu, a jedan od najsvjetlijih trenutaka dogodio se u srijedu, kada je Hrvatska nakon napete i dramatične utakmice uspjela pobijediti Mađarsku rezultatom 27:25 i time osigurala mjesto u polufinalu. Bio je to pravi rukometni spektakl, prepun emocija, borbenosti i uzbuđenja, a atmosfera u dvorani bila je nabijena napetostima koje su držale gledatelje na rubu stolica do samog kraja.

Nakon tih nekoliko nezaboravnih sati, društvene mreže nisu mogle ostati ravnodušne. Internet je preplavljen urnebesnim memovima i šalama koje su nastale kao reakcija na napetost koju je utakmica donijela. Od duhovitih prikaza bana Josipa Jelačića, do komičnih komentara na račun samih trenutaka koji su pratili utakmicu - sretni i nasmijani hrvatski navijači nisu prestajali dijeliti zabavne trenutke. Svaka nova šala postajala je viralna, a smijeh se širio društvenim mrežama poput požara.

29.1.2026.
10:35
Lorena Motik
Društvene Mreže
MemeDruštvene MrežeRukometEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026
