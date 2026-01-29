Bila je teen idol, prošla kroz razna stanja, a evo kako izgleda danas bez trunke šminke

Rijetko koja karijera u modernom showbusinessu oslikava tako dramatične uspone i razorne padove kao ona Demi Lovato (33).

Njezin put od nasmiješene tinejdžerske senzacije iz filma "Camp Rock" do danas priča je o borbi s ovisnošću, mentalnim bolestima i poremećajima prehrane, ali i o nevjerojatnoj otpornosti, stalnoj promjeni i, konačno, pronalasku mira.

Demi Lovato nije samo pjevačica, ona je živi dokaz da oporavak nije pravocrtna linija, već proces ispunjen ožiljcima i pobjedama. To je slojevita i sirova lekcija o tome da je moguće pasti na samo dno i ponovno se uzdići, ne kao savršena, već kao cjelovita osoba.