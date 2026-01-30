FREEMAIL
GLUMICA POD PRITISKOM /

Tko je žena koja je 'uzdrmala' Hollywood? O ovoj ljepotici bruje svjetski mediji, a evo zašto

Tko je žena koja je 'uzdrmala' Hollywood? O ovoj ljepotici bruje svjetski mediji, a evo zašto
Foto: Backgrid/backgrid Uk/profimedia
Jameela Jamil (39) britanska je glumica, aktivistica i TV voditeljica, poznata je po ulogama u serijama poput „The Good Place“.
Jameela Jamil (39), britanska glumica i aktivistica, ponovno je u središtu medijske pozornosti nakon što su u javnost procurile privatne poruke u kojima je kritizirala kolegicu Blake Lively (38). Incident je izazvao val kritika, a dio javnosti optužio ju je da je „lažna feministkinja“. Jamil se oglasila na Instagramu objašnjavajući svoj stav o feminizmu i rodnoj ravnopravnosti, ističući da borba za ženska prava ne znači nužno da se morate slagati sa svakom ženom. U ovoj galeriji donosimo ključne trenutke njezine karijere, aktivizma, ali i kontroverzi koje su je ponovno stavile u fokus javnosti.

30.1.2026.
7:00
Hot.hr
Mattpapz/backgrid/backgrid Uk/profimedia
GlumicaBlake Lively
