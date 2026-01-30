Tko je žena koja je 'uzdrmala' Hollywood? O ovoj ljepotici bruje svjetski mediji, a evo zašto

Jameela Jamil (39), britanska glumica i aktivistica, ponovno je u središtu medijske pozornosti nakon što su u javnost procurile privatne poruke u kojima je kritizirala kolegicu Blake Lively (38). Incident je izazvao val kritika, a dio javnosti optužio ju je da je „lažna feministkinja“. Jamil se oglasila na Instagramu objašnjavajući svoj stav o feminizmu i rodnoj ravnopravnosti, ističući da borba za ženska prava ne znači nužno da se morate slagati sa svakom ženom. U ovoj galeriji donosimo ključne trenutke njezine karijere, aktivizma, ali i kontroverzi koje su je ponovno stavile u fokus javnosti.