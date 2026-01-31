FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LJUBITELJICA ZAHVATA /

Ona je beauty ikona! Što se krije iza blještavila transrodne Nikite za kojom lude muškarci?

Ona je beauty ikona! Što se krije iza blještavila transrodne Nikite za kojom lude muškarci?
Foto: Hedo/backgrid/backgrid Usa/profimedia
Nikita Dragun (30) američka je influencerica, vizažistica i beauty poduzetnica koja se proslavila na YouTubeu i Instagramu.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nikita Dragun (30), američka influencerica, vizažistica i beauty poduzetnica, jedna je od najprepoznatljivijih i najkontroverznijih figura svijeta društvenih mreža. Proslavila se glamuroznim izgledom, otvorenim govorom o rodnom identitetu i luksuznim stilom života, no njezina javna priča daleko je od savršene slike s Instagrama. Iza blještavila kriju se godine osobnih borbi, problema s mentalnim zdravljem i sukoba sa zakonom koji su često šokirali njezine pratitelje. Povodom 30. rođendana donosimo pregled njezinih najupečatljivijih kombinacija.

31.1.2026.
7:57
Hot.hr
Hedo/backgrid/backgrid Usa/profimedia
InfluencericaRođendan
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LJUBITELJICA ZAHVATA /
Ona je beauty ikona! Što se krije iza blještavila transrodne Nikite za kojom lude muškarci?