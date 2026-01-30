Pogledajte što su tužni rukometaši radili nakon bolnog poraza: Jedan detalj posebno bode u oči

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je polufinalnu utakmicu europskog prvenstva protiv Njemačke 31-28. U utakmicu je Hrvatska krenula jako dobro te je bila ravnopravan suparnik u prvom poluvremenu.

No, u drugom su poluvremenu Nijemci "dali gas" i stigli na velikih +6 – nešto što Hrvatska jednostavno nije stigla dostići. Bili su naši reprezentativci blizu povratka, došli su na samo dva pogotka zaostatka, ali je sjajni Andreas Wolff jednostavno bio prevelika prepreka za naše igrače. Naši su se reprezentativci međusobno tješili i grlili, a koliko im je teško pao poraz, ali i koliko pobjeda nad Hrvatskom znači Nijemcima, pogledajte u galeriji na vrhu teksta.

Napominjemo kako ovo nije kraj za Hrvatsku na europskom prvenstvu. Hrvatska igra još utakmicu za treće mjesto protiv gubitnika iz dvoboja Danske i Islanda. Hoće li Hrvatska igrati protiv Danske ili Islanda možete saznati na RTL-u 2 u 20:30. Utakmicu Danske i Islanda možete također gledati uživo i na platformi VOYO, a tekstualni prijenos pratiti na portalu Net.hr.

Utakmicu Hrvatske za brončanu medalju gledajte u nedjelju u 15:15.