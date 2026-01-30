Spektakl u Danskoj: Veliki nordijski obračun za finale Europskog prvenstva
Najava
U petak od 20:30 sati, aktualni svjetski prvaci i europski viceprvaci Danska snage će odmjeriti s Islandom, a susret možete pratiti uživo na RTL-u 2 i platformi VOYO.
Island je tek treći put u polufinalu Europskog prvenstva, imaju jednu broncu dok je za Dansku polufinale normala, ali i oni zlati na Euru čekaju od 2014. kada su također bili domaćini. Sada žele ponoviti taj uspjeh u svome Herningu. Island ulazi rasterećeno u ovu utakmicu. Poraz od Hrvatske im nije naudio naposljetku jer su pobijedili Švedsku i tako prošli zbog boljeg međusobnog omjera.
Danci su upisali kiks u skupini protiv Portugala, ali od tada su s lakoćom svladali Francusku, Njemačku, Španjolsku i Norvešku i izborili ovo polufinale s Islandom.
