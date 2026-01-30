Špoljarić otkrio plan Hrvatske za ulazak u finale Eura: 'Bilo bi lijepo zaspati s medaljom'

Hrvatska rukometna reprezentacija u petak (početak u 18.00) igra polufinalnu utakmicu rukometnog Eura protiv Njemačke, a s posljednjim informacijama iz našeg tabora uoči utakmice javio se pomoćnik izbornika Dagura Sigurdssona, Denis Špoljarić.

"Mandić, Lučin, Maraš, Martinović, Šoštarić, Načinović, Kuzmanović na golu", otkrio je Špoljarić početnu sedmorku pa govorio o stanju u ekipi:

"Bilo bi lijepo zaspati s medaljom. Dečki su umorni, ali kad igraš polufinale onda zaboraviš na takve stvari. spremni smo, nismo mogli baš trenirati zbog situacije koje se izdogađala, ali dobro. Nema veze, igrali smo protiv njih dva puta prije Eura i izgubili smo oba puta. Ali tada je bila pripremna utakmica i nismo igrali baš svoju 5-1 obranu, imamo plan kako da ih zaustavimo", rekao je pa poručio:

"Trebamo igrati dugo i čvrsto u napadu. Plan je i da koristimo 5-1 obranu i igru 7 na 6".

