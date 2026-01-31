Dalija puca od sreće, Tomašević i Hajdaš zagrljeni: Svu pažnju ipak je ukrao 'Crveni zmaj'!

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je u subotu na konvenciji stranke da će politika njegove vlade biti smanjenje radnog vremena i jače oporezivanje kapitala dok je vjernike iz SDP-a pozvao da se suprotstave ultrakonzervativcima u svojim župama.

„Hrvatska je zastava na čijem je grbu prvo polje po Ustavu crveno, kao što je i naša stranačka zastava. To je zastava socijalne i demokratske republike, kao što je i naša stranka socijaldemokratska", poručio je Hajdaš Dončić na izvještajno-tematskoj konvenciji pod sloganom „Budi normalna Hrvatska” na koju je došao praćen pljeskom, stajaćim ovacijama i uz zvuke pjesme Sije „Unstoppable” (Nezaustavljiva).

Ovo je zastava Republike, nastavio je, čije su najviše vrednote ustavnog poretka sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, socijalna pravda, mirotvorstvo i demokracija, što su i vrijednosti naše stranke koje nam baš nitko ne može oduzeti. Kazao je da domoljublje nije ono što nam nameću krajnja desnica i HDZ - isprazno mahanje simbolima i isključivost i mržnja prema manjinskim identitetima.

„Domoljublje nije povijesni revizionizam i iskazivanje pozitivnih sentimenata prema NDH. Za nas je domoljublje odgovornost i briga za budućnost naše zemlje. Domoljublje je briga za sve građane i nastojanje da se osigura što viša kvaliteta života svima”, poručio je.

Konvenciji je prisustvao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević kojeg su kamere fotoreportera Pixsella zatekle u odličnom raspoloženju uz predsjednika SDP-a. Među uzvanicima su bile i Anka Mrak Taritaš u društvu Dalije Orešković, kao i Sandra Benčić i Marijana Puljak. S velikog skupa SDP-a procurila je i fotografija kraft piva prigodno nazvanog 'Crveni zmaj'.

