Tko je Rubina iz 'Gospodina Savršenog'? Djevojka bez dlake na jeziku koja je zapalila show

Rubina Dedić (23) iz Sarajeva već se u prvim epizodama nove sezone showa ‘Gospodin Savršeni’ nametnula kao jedna od najupečatljivijih kandidatkinja – otvorena, samouvjerena i bez zadrške kada je u pitanju iznošenje vlastitog mišljenja. Upravo ta iskrenost i snažna osobnost brzo su je izdvojile među ostalim djevojkama u borbi za srce Petra i Karla.

Ova svestrana mlada djevojka u show je ušla s jasnim stavovima i bez straha od ljubavi. Profesionalno se već šest godina bavi masažom, a posljednje dvije i pol godine radi i kao osobna trenerica, za što je završila potrebne edukacije. Uz to, dvije godine aktivno trenira i zumba ples, ističući kako je pokreće sve što je povezano sa zdravim i aktivnim životnim stilom. Rubina jasno poručuje i da žena treba biti financijski neovisna – stav koji se savršeno uklapa u njezin odlučan i energičan karakter.

