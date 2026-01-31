Burno u Gorici: Svi su gledali u poruku koju je podigla Torcida za uhićene

Hajduk je nakon poraza od Istre u prošlom kolu, poražen i na gostovanju kod Gorice u sklopu 20. kola HNL-a.

Trener Bijelih, Gonzalo Garcia odlučio se za gotovo identičan sastav kao u ogledu s Istrom (1:2), a i ovog je puta kapetan Marko Livaja počeo utakmicu s klupe. U odnosu na prošlo kolo, promjene su bile minimalne. Umjesto Almene, koji se ozlijedio u završnici utakmice u Puli, priliku od prve minute dobio je Bamba, dok je u obrani Šarlija zamijenio Mlačića, koji je također ostao među pričuvama.

Zbog ozljede Šege, Livaja je morao na teren u 26. minuti, a odmah početkom drugog poluvremena ušao je još jedan 'povratnik' Rokas Pukštas, koji je zamijenio Skoku.

Gorica je povela u 44. minuti golom Poze, a susret su obilježili i gostujući navijači koji su podigli poruku posvećenu svojim članovima koji su uhićeni nakon napada na Delije u Tuzli. Na njoj je pisalo "Suborci što žrtvuju slobodu za čast, izdržite braćo, mi smo uz vas".

Pritvoreni navijači Hajduka su prošli tjedan sudjelovali u sukobu kod zračne luke u Tuzli, gdje su organizirali zasjedu za Delije. U masovnoj tučnjavi sudjelovalo je gotovo 200 ljudi. U sukobu su deblji kraj izvukli navijači beogradskog kluba, od kojih je nekoliko teže ozlijeđeno, dok su ozljede pripadnika Torcide uglavnom bile na šakama, što je utvrđeno i tijekom saslušanja na Općinskom sudu u Živinicama.

Podsjetimo, podršku pritvorenim navijačima Hajduka iskazali su i Demoni, navijačka skupina Istre, na jučerašnjoj utakmici s Lokomotivom. Tijekom utakmice, na sjevernoj tribini pulskog stadiona, Demoni su istaknuli transparent na kojem je pisalo "Ka cukar slatka sol". Poruci je dodano "Izdržite" i simbol zatvorskih rešetki.