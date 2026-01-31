Uf, kakve minice, kakve ljepotice! Ulice Zadra eksplodirale od seksipila

Subotnja šetnja Zadrom još je jednom potvrdila zašto se Zadranke smatraju jednima od najzgodnijih djevojaka na obali - kratke suknjice, vitke noge i samouvjereni hod privlačili su poglede na svakom koraku.

Iako je dio njih birao ležerne zimske kombinacije, druge su se odlučile za hrabre outfite koji su naglasili figuru i dali dozu glamura gradskoj špici, pa prolaznici teško da su ostali ravnodušni na prizore koji su vladali ulicama grada.