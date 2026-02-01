Tko je sve bio na fešti u Čakovcu? Meteori rasplesali Meta bar do kasno u noć

Popularni bend Meteori sinoć je priredio nezaboravnu feštu u Meta baru u Čakovcu, okupivši brojne ljubitelje dobre glazbe i vrhunske zabave. Već od ranih večernjih sati prostor je bio ispunjen pozitivnom energijom, a atmosfera je iz minute u minutu postajala sve bolja.

Publika je uživala u dobro poznatim hitovima, ali i u energičnom nastupu kojim su Meteori još jednom potvrdili zašto su među najtraženijim bendovima za klupske svirke i partyje. Ples, pjesma i dobro raspoloženje obilježili su večer koju će mnogi još dugo pamtiti.

Za sve koji nisu bili tamo, ali i za one koji žele ponovno proživjeti sinoćnju atmosferu, pripremili smo bogatu fotogaleriju.

Galeriju Metora u Meta baru donosi emedjimurje.net.hr