FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ATMOSFERA ZA DESETKU /

Tko je sve bio na fešti u Čakovcu? Meteori rasplesali Meta bar do kasno u noć

Tko je sve bio na fešti u Čakovcu? Meteori rasplesali Meta bar do kasno u noć
Foto: Zlatko Vrzan
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Popularni bend Meteori sinoć je priredio nezaboravnu feštu u Meta baru u Čakovcu, okupivši brojne ljubitelje dobre glazbe i vrhunske zabave. Već od ranih večernjih sati prostor je bio ispunjen pozitivnom energijom, a atmosfera je iz minute u minutu postajala sve bolja.

Publika je uživala u dobro poznatim hitovima, ali i u energičnom nastupu kojim su Meteori još jednom potvrdili zašto su među najtraženijim bendovima za klupske svirke i partyje. Ples, pjesma i dobro raspoloženje obilježili su večer koju će mnogi još dugo pamtiti.

Za sve koji nisu bili tamo, ali i za one koji žele ponovno proživjeti sinoćnju atmosferu, pripremili smo bogatu fotogaleriju.

 

Galeriju Metora u Meta baru donosi emedjimurje.net.hr

1.2.2026.
10:47
Hot.hr
Zlatko Vrzan/kolaž
čakovecMeteoriIzlazak
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ATMOSFERA ZA DESETKU /
Tko je sve bio na fešti u Čakovcu? Meteori rasplesali Meta bar do kasno u noć