Alcaraz zaustavio Novakov pohod na dvadeset i petu titulu i oborio rekord

Alcarazu (22) je ovo prvi Australian open
Španjolac Carlos Alcaraz, vodeći tenisač svijeta, pobjednik je Australian Opena svladavši u finalu u Melbourneu Srbina Novaka Đokovića s 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 nakon tri sata igre.
Alcarazu (22) je ovo prvi Australian open, a time je postao najmlađi tenisač sa sva četiri osvojena Grand Slam turnira.
Đoković (38) je ostao na deset osvojenih Australian Opena i 24 Grand Slam titule.
