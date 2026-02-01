FREEMAIL
AUSTRALIJA /

Alcaraz zaustavio Novakov pohod na dvadeset i petu titulu i oborio rekord

×
Foto: Marcin Cholewinski/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia

Alcarazu (22) je ovo prvi Australian open

1.2.2026.
12:59
Hina
Marcin Cholewinski/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia
Španjolac Carlos Alcaraz, vodeći tenisač svijeta, pobjednik je Australian Opena svladavši u finalu u Melbourneu Srbina Novaka Đokovića s 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 nakon tri sata igre. 

Alcarazu (22) je ovo prvi Australian open, a time je postao najmlađi tenisač sa sva četiri osvojena Grand Slam turnira. 

Đoković (38) je ostao na deset osvojenih Australian Opena i 24 Grand Slam titule. 

Alcaraz zaustavio Novakov pohod na dvadeset i petu titulu i oborio rekord