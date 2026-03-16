Sportska ludnica: 19-godišnjak pokorio Formulu 1, Modrić izgubio derbi, Shiffrin ispisala povijest

Proteklog smo vikenda mogli uživati u brojnim poslasticama. Od derbija u Italiji i Engleskoj, preko završetka skijaškog Svjetskog kupa do dimaničnih trenutaka u Formuli 1. Bilo je tu svega...

Prva pobjeda Talijana Antonellija u Formuli 1

Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu osvojio je u nedjelju svoju prvu Veliku nagradu Formule 1 u Kini, ispred svog momčadskog kolege Britanca Georgea Russella i sedmerostrukog svjetskog prvaka Lewisa Hamiltona u Ferrariju.

Devetnaestogodišnji Antonelli je tako drugi najmlađi pobjednik u povijesti Formule, nakon četverostrukog svjetskog prvaka Nizozemca Maxa Verstappena, koji je svoju prvu pobjedu s Red Bullom ostvario s 18 godina 2016. godine. Antonelli je bio i najmlađi osvajač 'pole positiona', startavši u nedjeljnu utrku u Šangaju s prve pozicije na startnoj liniji ispred Russella.

Sedmerostrukom svjetskom prvaku Hamiltonu je današnje treće mjesto prvo postolje otkako se prošle godine pridružio Ferrariju, dok je njegov kolega iz tima Charles Leclerc zauzeo četvrto mjesto.

Aktualni svjetski prvak iz McLarena, Lando Norris, i njegov kolega iz tima Oscar Piastri, obojica nisu uspjeli startati zbog problema sa svojim automobilima.

U ukupnom poretku vodi Russell s 51 bodom, drugi je Antonelli sa 47, treći Leclerc sa 34, a četvrti Hamilton s 33 boda.

Dinamo i Hajduk do sigurnih pobjeda

U sustetu 26. kola HNL-a Hajduk je na Poljudu svladao Lokomotivu sa 2-1 (2-0).

Hajduk je u prvom poluvremenu poveo 2-0 golovima Marka Livaje (22) i Ante Rebića (33), da bi u nastavku Ibrahim Sabra (62) smanjio na 2-1.

Hajduk je svoju dominaciju u prvih pola sata dvoboja materijalizirao s dva pogotka. Kod prvog ključan je potez napravio Krovinović koji je petom proigrao Rebića iza gostujuće obrane, pa je stvar pokušao spasiti vratar Posavec koji je istrčao u susret napadaču Hajduka, čiji je vrlo neprecizan udarac prema vratima Livaja uspio skrenuti u mrežu.

Kod drugog gola su Livaja i Rebić zamijenili uloge, Livaja je primio loptu na desnom krilu i uputio oštru loptu na pet metara gdje je na vrijeme utrčao Rebić i svladao Posavca. Samo 20 sekundi ranije Lokomotiva je bila nadomak izjednačenja, ali udarac Stojakovića zaustavila je vratnica.

U drugom poluvremenu Lokomotiva je ostavila bolji dojam, na samom početku stvorila nekoliko prilika da bi u 62. minuti i stigla do gola. Pajač je uputio odličan ubačaj s desne strane na glavu nečuvanog Sabre koji je s pet metara prevario Silića.

Hajduk je pred kraj susreta imao nekoliko velikih prilika za povečanje prednosti kada se Lokomotiva potpuno otvorila, ali Šego, Livaja i Pukštas pokazali su zavidnu neefikasnost.

Drugi Hajduk sada ima 50 bodova, 10 manje od vodećeg Dinama, dok je Lokomotiva ostala sedma s 30 bodova, koliko ima i šesta Istra 1961.

Modrić izgubio derbi, Tudor do prvog boda na klupi Tottenhama

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan koji je 0-1 porazom na gostovanju kod Lazija u Rimu u 29. kolu talijanskog prvenstva propustio priliku približiti se vodećem Interu.

Jedini gol na utakmici postigao je Isaksen u 26. minuti.

Toma Bašić zbog ozljede nije konkurirao za nastup u sastavu Lazija koji je sada deveti sa 40 bodova.

Drugi Milan je ostao na 60 bodova, osam manje od vodećeg Intera, a jednim više od trećeg Napolija.

Hrvatski nogometni stručnjak Igor Tudor stigao je do svog prvog pozitivnog rezultata na klupi Tottenham Hotspura odigravši 1-1 na gostovanju kod Liverpoola u susretu 30. kola engleskog prvenstva.

Aktualni je prvak poveo golom Szoboszlaija (18) iz slobodnog udarca. Iako njegov udarac sa 25 metara nije bio niti jak ni precizan, vratar gostiju Vicario je traljavom reakcijom dopustio lopti ulazak u mrežu. Na konačnih 1-1 poravnao je Richarlison (90) pred sam kraj susreta.

Ovim remijem Tottenham je ostao 16. sa 30 bodova, jednim više od 17. Nottingham Foresta i 18. West Ham Uniteda koji se nalazi u zoni ispadanja, dok je Liverpool stigao na peto mjesto sa 49 bodova, dva manje od četvrte Aston Ville, a jednim više od šestog Chelseaja.

Vodi Arsenal sa 70 bodova, devet manje uz utakmicu manje ima drugi Manchester City.

Pobjeda Shiffrin, Ljutić i Popović bez bodova

Amerikanka Mikaela Shiffrin pobjednica je slaloma kojeg su skijašice u nedjelju vozile za Svjetski kup u Areu u Švedskoj

Drugo je mjesto zauzela je Njemica Emma Aicher s 94 stotinke zaostatka (1:44.29), a treće Švicarka Wendy Holdener (1:44.35)

Za Amerikanku, olimpijsku pobjednicu u slalomu, koja je već osigurala osvajanje malog kristalnog globusa u disciplini, ovo je 109. pobjeda u Svjetskom kupu. Shiffrin je također danas s osam pobjeda u slalomu u jednoj sezoni izjednačila se s Janicom Kostelić kojoj je to uspjelo u sezoni 2000./2001.

Hrvatske skijašice Zrinka Ljutić i Leona Popović nisu uspjele završiti drugu vožnju. Ljutić je nakon prve vožnje bila osma, a Popović 17.

Shiffrin je već ranije osigurala osvajanje malog Kristalnog globusa u slalomu, ima 880 bodova, dok drugoplasirana Camille Rast ima 518. Švicarka Camille Rast je treća s 418 bodova. Ljutić je 23. sa 79 bodova i osigurala je nastup i u slalomu na završnici sezone u Norveškoj. Leona Popović je 49. sa samo devet bodova.

U ukupnom poretku, pobjednik još uvijek nije odlučen. Shiffrin je prva sa 1286 bodova, dok drugoplasirana Aicher ima 142 boda manje (1146). Treća je Rast s 989 bodova. Na završnici u Norveškoj skijašice voze spust, super-G, slalom i veleslalom.

Predsjednik Milanović igrao šah sa Zvonimirom Bobanom

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na otvaranju I. memorijalnog i dobrotvornog turnira u šahu Sanjin Španović kojeg su organizirali Dinamov Business Club i Dinamova zaklada Nema predaje u suradnji s hrvatskim šahovskim velemajstorom Alojzijem Jankovićem.

Turnir je organiziran u spomen na nedavno preminulog novinara i publicista Sanjina Španovića, ujedno i autora knjige „Zeko - biografija Velimira Zajeca“ te ima humanitarni karakter jer će sav prihod biti doniran Dinamovoj zakladi Nema predaje, koja sredstva usmjerava prema najpotrebitijim skupinama društva te potiče razvoj mladih sportskih talenata.

U prigodnom obraćanju predsjednik Milanović prisjetio se svog poznanstva s nedavno preminulim novinarom i publicistom Sanjinom Španovićem. „Poznavao sam ga kao političkog novinara u Gradskoj skupštini gdje je pratio gradsku i državnu politiku dok sam ja sam bio predsjednik stranke. Jedan posebno drag, pristojan i srčan mladić koji je vrlo brzo otišao iz političkog novinarstva jer je shvatio koliko je to posao za ljude s posebnom strukturom želuca. Ostali smo u kontaktu, čuli smo se povremeno“, dodao je predsjednik Milanović kazavši kako ga je vijest o njegovom odlasku šokirala.

"U čast Španoviću i takvim dragim ljudima, laganim, suptilnim ljudskim leptirima koji nikada nisu bili gusjenice, samo leptir. Špan ovo bude tvoj dan, leti dalje!“, poručio je predsjednik Milanović na otvaranju I. memorijalnog turnira u šahu Sanjin Španović.

Osim predsjednika Milanovića na otvorenju I. memorijalnog i dobrotvornog turnira u šahu „Sanjin Španović“ obratili su se hrvatski šahovski velemajstor Alojzije Janković, član UO Zaklade GNK Dinamo „Nema predaje“ Juraj Čošić, počasni predsjednik GNK Dinamo Velimir Zajec i predsjednik GNK Dinamo Zvonimir Boban.Uz predsjednika Milanovića bio je povjerenik Predsjednika za sport Tomislav Paškvalin.

