Dončić proživljava pravu dramu, hitno je napustio SAD
Dončić se sada navodno nalazi u Španjolskoj
Luka Dončić, jedna od najvećih zvijezda NBA lige, propustit će posljednjih pet utakmica regularne sezone zbog ozljede lijeve tetive koljena, a zbog te povrede odlučio je napustiti SAD i pomoć potražiti u Europi.
Dončić se ozlijedio u porazu LA Lakersa od Oklahoma City Thundera. Teren je napustio u trećoj četvrtini.
Dončić se ovoga tjedna, u dogovoru s liječničkim timom Lakersa, odlučio na radikalan potez. Njegov agent Bill Duffy potvrdio je da je otputovao u Španjolsku kako bi se podvrgnuo specijaliziranim medicinskim tretmanima.
Navodno je riječ o injekcijama koje bi trebale drastično ubrzati zacjeljivanje mišićnih vlakana, što bi moglo prepoloviti vrijeme oporavka.
