Dončić proživljava pravu dramu, hitno je napustio SAD

Luka Dončić, jedna od najvećih zvijezda NBA lige, propustit će posljednjih pet utakmica regularne sezone zbog ozljede lijeve tetive koljena, a zbog te povrede odlučio je napustiti SAD i pomoć potražiti u Europi.

Dončić se ozlijedio u porazu LA Lakersa od Oklahoma City Thundera. Teren je napustio u trećoj četvrtini.

Traveling to Europe to treat his grade 2 hamstring strain



Germany (& Switzerland) traditionally lead the world in cutting edge medical treatments, especially Stem cells.



He's likely getting a combination of MSC's, placental tissue, exosomes, as well as other… — Jesse Morse, M.D. (@DrJesseMorse) April 6, 2026

Dončić se ovoga tjedna, u dogovoru s liječničkim timom Lakersa, odlučio na radikalan potez. Njegov agent Bill Duffy potvrdio je da je otputovao u Španjolsku kako bi se podvrgnuo specijaliziranim medicinskim tretmanima.

Navodno je riječ o injekcijama koje bi trebale drastično ubrzati zacjeljivanje mišićnih vlakana, što bi moglo prepoloviti vrijeme oporavka.

POGLEDAJTE VIDEO: Njemački mediji otkrivaju: Hrvat sve bliže dresu Kraljevskog kluba