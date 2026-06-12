FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DEVET OZLIJEĐENIH /

Detalji tragedije kod Udbine: Krijumčario migrante pa sletio u provaliju! Jedan poginuo

Detalji tragedije kod Udbine: Krijumčario migrante pa sletio u provaliju! Jedan poginuo
×
Foto: Ilustracija: David Jerkovic/PIXSELL

Moldavac je osumnjičen za tri kaznena djela - izazivanje prometne nesreće, nepružanje pomoći, ali i protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj

12.6.2026.
17:40
Tesa Katalinić
Ilustracija: David Jerkovic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje teške prometne nesreće koja se dogodila jučer u blizini Udbine. U nesreći je jedna osoba smrtno stradala, a devet je ozlijeđeno.

Prema službenom izvješću, 27-godišnji Moldavac upravljao je osobnim automobilom bugarskih nacionalnih oznaka iz smjera Pećana prema Gornjoj Ploči. Zbog neprilagođene brzine, vozač je izgubio kontrolu nad prepunim automobilom.

Vozilo je prvo silovito udarilo u betonski rubni kamen, zatim probilo metalnu zaštitnu ogradu i na koncu sletio u provaliju pokraj ceste.

Pobjegao s mjesta nesreće

Na mjestu događaja smrtno je stradala muška osoba, dok je devet osoba teško ozlijeđeno i zadržani su na liječenju u Općoj bolnici Gospić, Općoj bolnici Zadar i Kliničkom bolničkom centru Rijeka.

Umjesto da pomogne unesrećenima koje je svjesno ugrozio, 27-godišnji Moldavac pobjegao je s mjesta nesreće. Ipak, policija ga je brzo locirala i uhitila, a osumnjičen je za tri kaznena djela - izazivanje prometne nesreće, nepružanje pomoći, ali i protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj.

"On se sumnjiči da je iz koristoljublja omogućio i pomogao stranim državljanima nedozvoljeno kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, dovodeći u opasnost njihove živote i tijela, gdje je kršenjem propisa o sigurnosti prometa izazvao prometnu nesreću, a nakon prometne nesreće nije pružio pomoć ozlijeđenim osobama, već se udaljio s mjesta događaja", navode iz policije.

Moldavac je uhićen te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku, a nadležnom državnom odvjetništvu će biti dostavljena kaznena prijava. 

"Slijedi daljnji rad na utvrđivanju identiteta stranih državljana koji su sudjelovali u navedenom događaju", dodali su iz policije. 

UdbinaTeška Prometna NesrećaMigrantiMoldavac
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike