Detalji tragedije kod Udbine: Krijumčario migrante pa sletio u provaliju! Jedan poginuo

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje teške prometne nesreće koja se dogodila jučer u blizini Udbine. U nesreći je jedna osoba smrtno stradala, a devet je ozlijeđeno.

Prema službenom izvješću, 27-godišnji Moldavac upravljao je osobnim automobilom bugarskih nacionalnih oznaka iz smjera Pećana prema Gornjoj Ploči. Zbog neprilagođene brzine, vozač je izgubio kontrolu nad prepunim automobilom.

Vozilo je prvo silovito udarilo u betonski rubni kamen, zatim probilo metalnu zaštitnu ogradu i na koncu sletio u provaliju pokraj ceste.

Pobjegao s mjesta nesreće

Na mjestu događaja smrtno je stradala muška osoba, dok je devet osoba teško ozlijeđeno i zadržani su na liječenju u Općoj bolnici Gospić, Općoj bolnici Zadar i Kliničkom bolničkom centru Rijeka.

Umjesto da pomogne unesrećenima koje je svjesno ugrozio, 27-godišnji Moldavac pobjegao je s mjesta nesreće. Ipak, policija ga je brzo locirala i uhitila, a osumnjičen je za tri kaznena djela - izazivanje prometne nesreće, nepružanje pomoći, ali i protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj.

"On se sumnjiči da je iz koristoljublja omogućio i pomogao stranim državljanima nedozvoljeno kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, dovodeći u opasnost njihove živote i tijela, gdje je kršenjem propisa o sigurnosti prometa izazvao prometnu nesreću, a nakon prometne nesreće nije pružio pomoć ozlijeđenim osobama, već se udaljio s mjesta događaja", navode iz policije.

Moldavac je uhićen te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku, a nadležnom državnom odvjetništvu će biti dostavljena kaznena prijava.

"Slijedi daljnji rad na utvrđivanju identiteta stranih državljana koji su sudjelovali u navedenom događaju", dodali su iz policije.