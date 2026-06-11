Tragedija kod Udbine: Auto sletio s ceste, jedna osoba poginula, čak osam ozlijeđenih
Na mjesto nesreće upućen je i helikopter Hitne helikopterske medicinske službe
Jedna osoba poginula je u teškoj prometnoj nesreći koja se danas oko 14 sati dogodila na području općine Udbina.
Prema prvim informacijama, na lokalnoj cesti između Podudbine i čvora Udbina na autocesti A1 sletio je osobni automobil bugarskih registarskih oznaka.
Kako je potvrđeno Jutarnjem listu, još osam osoba zadobilo je ozljede.
Zbog ozbiljnosti situacije i težine ozljeda na mjesto nesreće upućen je i helikopter Hitne helikopterske medicinske službe (HHMS), koji sudjeluje u zbrinjavanju i hitnom prijevozu ozlijeđenih u bolnicu.
Na terenu su sve žurne službe, a više detalja o uzrocima i okolnostima nesreće bit će poznato nakon policijskog očevida.