Tragedija kod Udbine: Auto sletio s ceste, jedna osoba poginula, čak osam ozlijeđenih

Jedna osoba poginula je u teškoj prometnoj nesreći koja se danas oko 14 sati dogodila na području općine Udbina.

Prema prvim informacijama, na lokalnoj cesti između Podudbine i čvora Udbina na autocesti A1 sletio je osobni automobil bugarskih registarskih oznaka.

Kako je potvrđeno Jutarnjem listu, još osam osoba zadobilo je ozljede.

Zbog ozbiljnosti situacije i težine ozljeda na mjesto nesreće upućen je i helikopter Hitne helikopterske medicinske službe (HHMS), koji sudjeluje u zbrinjavanju i hitnom prijevozu ozlijeđenih u bolnicu.

Na terenu su sve žurne službe, a više detalja o uzrocima i okolnostima nesreće bit će poznato nakon policijskog očevida.