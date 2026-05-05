STRAŠNA SNIMKA /

Užas na A3! Kamion probio zaštitnu ogradu i planuo: 'Vozač je ostao zarobljen'

Užas na A3! Kamion probio zaštitnu ogradu i planuo: 'Vozač je ostao zarobljen'
Foto: SBOnline/Požega.eu

Na mjesto događaja upućene sve žurne službe te slijedi očevid, kojim će se utvrditi činjenice i okolnosti u vezi navedenog događaja

5.5.2026.
16:16
Tesa Katalinić
SBOnline/Požega.eu
Na autocesti A3 u smjeru Bregane došlo je do požara na kamionu u kojem se nalazila jedna osoba. Nesreća se dogodila u 14,18 sati u blizini Sredanaca.

Kamion je s južne trake autoceste probio središnju zaštitnu ogradu i završio na sjevernoj prometnoj traci, udarivši u dalekovod. Na mjesto događaja upućene sve žurne službe te slijedi očevid, kojim će se utvrditi činjenice i okolnosti u vezi navedenog događaja.

Prema neslužbenim informacijama portala SBOnline, vozač je ostao zarobljen u vozilu i smrtno stradao, a navodno se radi o državljaninu Makedonije.

Očevici navode kako su drugi vozači pokušali pomoći vozaču, ali zbog intenziteta vatre i detonacija mu nisu mogli prići.

"Promet se odvija usporeno južnim kolničkim trakom od 14.52 sati, te se također odvija usporeno od 15.24 sati sjevernim kolničkim trakom", izvijestili su iz PU brodsko-posavske. 

Požar KamionaAutocesta A3Teška Prometna Nesreća
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
