Užas na A3! Kamion probio zaštitnu ogradu i planuo: 'Vozač je ostao zarobljen'

Na autocesti A3 u smjeru Bregane došlo je do požara na kamionu u kojem se nalazila jedna osoba. Nesreća se dogodila u 14,18 sati u blizini Sredanaca.

Kamion je s južne trake autoceste probio središnju zaštitnu ogradu i završio na sjevernoj prometnoj traci, udarivši u dalekovod. Na mjesto događaja upućene sve žurne službe te slijedi očevid, kojim će se utvrditi činjenice i okolnosti u vezi navedenog događaja.

Prema neslužbenim informacijama portala SBOnline, vozač je ostao zarobljen u vozilu i smrtno stradao, a navodno se radi o državljaninu Makedonije.

Očevici navode kako su drugi vozači pokušali pomoći vozaču, ali zbog intenziteta vatre i detonacija mu nisu mogli prići.

"Promet se odvija usporeno južnim kolničkim trakom od 14.52 sati, te se također odvija usporeno od 15.24 sati sjevernim kolničkim trakom", izvijestili su iz PU brodsko-posavske.

