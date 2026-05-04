Teška prometna nesreća kod Našica: Na mjestu događaja poginula jedna osoba (20)

U Breznici Našičkoj dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je poginula jedna osoba (20).

Nesreća se dogodila oko 19,30 kada je vozilo sletjelo s ceste. Dvjema osobama pružena je pomoć u Općoj županijskoj bolnici Našice.

"Promet je zatvoren. U tijeku je očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja o nesreći", izvijestili su iz PU osječko-baranjske.

