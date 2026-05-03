Teška prometna nesreća na Jadranskoj magistrali: Poginuo motociklist (46)

Teška prometna nesreća dogodila se na Jadranskoj magistrali kraj mjesta Rača, gdje je smrtno stradao motociklist iz Mađarske (46), potvrđeno je iz policije.

Prema prvim informacijama s terena, vozač je pao s motocikla, a pretpostavlja se da je pritom udario u kameni usjek uz cestu. Točan uzrok nesreće bit će poznat nakon dovršetka očevida koji je u tijeku. U trenutku nesreće bio je sam na motociklu.

Iako iz policije zasad ne mogu potvrditi je li bio dio organizirane kolone, neslužbeno se doznaje da se iza njega kretala veća grupa motociklista. Okolnosti koje su dovele do gubitka kontrole nad vozilom još se utvrđuju.

Prizori koje su zatekli prolaznici opisuju se kao iznimno potresni. Dijelovi motocikla bili su razasuti po kolniku, dok je tijelo stradalog, prema riječima svjedokinje, bilo prekriveno.

Na mjesto događaja odmah je stigla policija koja provodi očevid i pokušava utvrditi sve okolnosti nesreće. Promet na toj dionici odvija se otežano i stvaraju se kolone.