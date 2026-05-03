FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KOD SVETOG JURJA /

Teška prometna nesreća na Jadranskoj magistrali: Poginuo motociklist (46)

Teška prometna nesreća na Jadranskoj magistrali: Poginuo motociklist (46)
×
Foto: Net.hr

Točan uzrok nesreće bit će poznat nakon dovršetka očevida koji je u tijeku

3.5.2026.
12:27
Andrea Vlašić
Net.hr
VOYO logo
VOYO logo

Teška prometna nesreća dogodila se na Jadranskoj magistrali kraj mjesta Rača, gdje je smrtno stradao motociklist iz Mađarske (46), potvrđeno je iz policije.

Prema prvim informacijama s terena, vozač je pao s motocikla, a pretpostavlja se da je pritom udario u kameni usjek uz cestu. Točan uzrok nesreće bit će poznat nakon dovršetka očevida koji je u tijeku. U trenutku nesreće bio je sam na motociklu.

Teška prometna nesreća na Jadranskoj magistrali: Poginuo motociklist (46)
Foto: Net.hr

Iako iz policije zasad ne mogu potvrditi je li bio dio organizirane kolone, neslužbeno se doznaje da se iza njega kretala veća grupa motociklista. Okolnosti koje su dovele do gubitka kontrole nad vozilom još se utvrđuju.

Prizori koje su zatekli prolaznici opisuju se kao iznimno potresni. Dijelovi motocikla bili su razasuti po kolniku, dok je tijelo stradalog, prema riječima svjedokinje, bilo prekriveno.

Na mjesto događaja odmah je stigla policija koja provodi očevid i pokušava utvrditi sve okolnosti nesreće. Promet na toj dionici odvija se otežano i stvaraju se kolone.

Prometna NesrećaPolicijaSenjMotociklist
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike