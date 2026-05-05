Vukao je Topnike kad je bilo najteže: 'Dali smo puni gas i međusobno se forsiramo'

Arsenal je prvi finalist ovosezonske Lige prvaka, nakon 1-1 u prvoj utakmici u Madridu engleski je sastav u polufinalnom uzvratu na svom stadionu pobijedio Atletico 1-0.

Utakmica je odlučena u posljednjim trenucima prvog poluvremena, a junak londonskog sastava bio je Bukayo Saka, jedini strijelac u uzvratu.

"Prekrasno je, možete vidjeti što nam ovo znači, što to znači navijačima. Svi smo jako sretni. Ovo je bila utakmica pod velikim pritiskom. Puno je značilo objema stranama, ali uspjeli smo je dobro voditi i doći do finala", rekao je Saka pa komentirao situaciju kod gola:

"U tim situacijama samo pokušavam ostati 'živ'. Ponekad ti se odbije, ponekad ne, ali moraš biti tamo, a ja sam bio tamo."

Veznjak Arsenala Declan Rice proglašen je igračem utakmice

"Mislim da ne možete podcijeniti ono što smo do sada napravili u ovom natjecanju. Imamo puno pravo slaviti, ovo je tako veliki trenutak. Liga prvaka je najprestižniji turnir i to je ponosan trenutak za klub i dečke. Znali smo prije utakmice što je u pitanju: ako pobijedite, idete u finale Lige prvaka, a ako se ne možete pripremiti za to, ne možete se pripremiti ni za jednu nogometnu utakmicu."

O ulozi Arsenalovih navijača.

"Stvarno su nas bodrili i dali nam energiju. Čim smo poveli 1-0, znao sam da ćemo pobijediti. Jednostavno sam to osjetio."

O smjeru u kojem Arsenal ide.

"Otkud ovaj klub dolazi u posljednjih nekoliko godina, s tijesnim porazima koje smo imali u Premier ligi i ispadanjem iz kup natjecanja, te stvari vas mogu povrijediti. Menadžer je preuzeo potpunu kontrolu, nastavili smo graditi i dodavati dobru kvalitetu momčadi. Nastavili smo se međusobno forsirati i u ovom natjecanju i Premier ligi, dali smo puni gas i nalazimo se u vrlo dobroj poziciji s manje od mjesec dana do kraja."

Za kraj je poručio.

"Moramo ostati smireni i fokusirani. Teško je jer smo u finalu Lige prvaka, ali u nedjelju je također velika utakmica (protiv West Hama u Premier ligi)."

Arsenal u finalu čeka pobjednika drugog polufinalnog susreta u kojem se sastaju Bayern i PSG. Uzvratna se utakmica igra na minhenskoj Allianz Areni u srijedu od 21 sat, a u prvom dvoboju je branitelj naslova PSG pobijedio u Parizu 5-4.

