Pogledajte svu silu slavnih i bogatih faca na Parku prinčeva i snimite gdje se sakrio Kompany

U prvom susretu polufinala nogometne Lige prvaka Paris Saint-Germain je na Parku prinčeva pobijedio Bayern Munchen sa 5-4.

Fantastičnu utakmicu pružili su aktualni europski prvak PSG i njemački velikan Bayern. Gotovo je nemoguće popisati što se sve događalo na Parku prinčeva. Postignuto je čak devet golova, bilo je još niz prilika, a Parižani su na koncu slavili sa 5-4, premda su u jednom trenutku imali 5-2. S ukupno devet golova to je najefikasnije polufinale Lige prvaka u povijesti.

Bavarci su poveli u 17. minuti golom Harryja Kanea iz kaznenog udarca, izjednačio je Kviča Kvaratškhelija u 24. minuti, Joao Neves je u 33. minuti okrenuo rezultat, da bi Michael Olise izjednačio u 41. minuti. U posljednjim trenucima prvog dijela Ousamne Dembele je iz kaznenog udarca doveo Parižane do nove prednosti.

Kvaratskhelija je u 55. minuti svojim drugim golom na utakmici povećao prednost PSG-a. Tri minute kasnije bilo je 5-2, a novi gol je zabio Dembele. Bayern se nije predavao, u 65. minuti je Dayot Upamecano smanjio na 5-3, a tri minute kasnije Diaz je pogodio za 5-4.

Za Bayern je Josip Stanišić odigrao cijeli susret. Uzvratna utakmica je 6. svibnja u Munchenu. U srijedu je drugo polufinale, a sastaju se Atletico Madrid i Arsenal

PSG je ovom pobjedom preknuo niz od pet uzastopnih poraza od Bayerna, pri čemu je posljednja utakmica bila u 4. kolu ligaškog dijela, a Bavarci su na Parku prinčeva pobijedili 2-1.

Prvu priliku na utakmici imao je domaćin u 15. minuti, Kvaratskhelija se našao u izglednoj poziciji, mogao je pucati, no odlučio se za dodavanje što se pokazalo lošim odabirom. Uslijedila je kontra iz koje su gosti izborili kazneni udarac. Kimmich je uposlio Olisea, ovaj je produžio do Diaza kojeg je Pacho oborio. Za švicarskog suca Sandra Scharera nije bilo dvojbi.

Kane je bio siguran postigavši svoj 13. gol ove sezone u Ligi prvaka, te ukupno 54. u svim natjecanjima. Sedam minuta kasnije moglo je biti 2-0. Kane je sjajnom loptom uposlio Olisea koji je izašao sam ispred Safonova, no ruski vratar je obranio, a Marquinhos s gol crte očistio loptu.

Radost gostiju nije dugo trajala, u 24. minuti je PSG izjednačio. Desire Doue je asistirao gruzijskom napadaču koji je probio po strani, ušao u kazneni prostor te pored Josipa Stanišića pogodio za 1-1. Bavarci su mogli do nove prednosti u 32. minuti. Olise je projurio po krilu, ušao u kazneni prostor ostavivši Mendesa i Marquinhosa iza sebe, te ubacio pred vrata, no pariški vratar je obranio, a lopta se od vratnice odbila u korner.

Samo minutu kasnije PSG je okrenuo rezultat. Dembele je ubacio iz kornera, a jedan od najnižih igrača na terenu Neves glavom pogodio za 2-1. Niti domaćin nije dugo slavio. Novi pogodak stigao je u 41. minuti. Domaća obrana je ostavila previše prostora za Olisea koji je neometan ušao u kazneni prostor i zabio za 2-2.

Kada se već činilo kako će poluvrijeme završiti bez pobjednika, domaćin je izborio jedanaesterac. Dembele je ubacio u kazneni prostor, Davis igrao rukom, a sudac nakon pregleda video snimke pokazao na bijelu točku. Dembele je pogodio za 3-2. Parižani su tražili jedanaesterac i u 50. minuti, no ovoga puta je sudac samo odmahnuo rukom.

Bayern je na početku drugog dijela bio nešto aktivniji, no novi pogodak je postigao PSG. Vitinha je u 55. gurnuo loptu u prostor do Hakimija koji je poslao prizemnu loptu u kazneni prostor do Kviče koji je na pogodio za 4-2. Nije bilo vremena za predah, već u 58. minuti je bilo 5-2, a novi pogodak za domaćine zabio je Dembele nakon sjajne kontre.

Nakon sat igre njemački prvak je bio u nokdaunu, međutim pogodak Upamecana u 65. minuti vratio je goste u život. Kimmich je izveo slobodan udarac sa 30 metara, a Upamecano glavom svladao domaćeg vratara. Samo tri minute kasnije Bavarci su zabili i četvrti gol. Diaz je dobio dugačku loptu, okrenuo je Marquinhosa te pogodio za 5-4. Gol se provjeravao zbog mogućeg zaleđa, no sve je bilo čisto.

U samoj završnici PSG je mogao i od šestog gola, no udarac Mayulua u 87. minuti završio je u okviru gola.

Utakmicu su gledali i brojni poznati na tribinama Parka Prinčeva. Bili su tu Jaden Smith, Joalukas Noah, Joakim Noah, Yannick Noah, Nasser Al Khelaifi, ali i gradonačelnik Pariza Emmanuel Gregoire.