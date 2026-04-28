PRAVA POSLASTICA /

Finale prije finala: PSG i Bayern u dugo iščekivanom spektaklu na Parku prinčeva

Finale prije finala: PSG i Bayern u dugo iščekivanom spektaklu na Parku prinčeva
Foto: CHRISTOPHE SAIDI/Sipa Press/Profimedia

Tijek prve utakmice polufinala Lige prvaka PSG - Bayern pratite UŽIVO na portalu Net.hr

28.4.2026.
18:13
Sportski.net
CHRISTOPHE SAIDI/Sipa Press/Profimedia
PSG i Bayern na Parku prinčeva u Parizu igraju prvu utakmicu polufinala ovogodišnjeg izdanja Lige prvaka

Liga prvaka, polufinale
28. 04. 2026.
21:00
0
PSG
 
:
0
Bayern
 

PSG: 

BAYERN: 

Susret je to aktualnog europskog prvaka protiv ekipe s najboljom ligaškom sezonom u Ligama petice u borbi za mjesto u finalu. 

"Nitko nije bolji od PSG-a", samouvjereno je poručio trener pariškog sastava Luis Enrique dan uoči velike utakmice. 

S druge pak strane, njemački prvak Bayern Munchen će biti bez trenera Vincenta Kompanyja koji je suspendiran zbog tri žuta kartona koja je prikupio ove sezone. 

"Naravno da će nam nedostajati. On je naš vođa, on je naš šef. Ali i na nama igračima i vođama je da guramo kada šef nije na klupi," poručio je napadač Harry Kane.

"Imam potpuno povjerenje u momčad i trenerski stožer. Moja momčad to može, a onda ću biti spreman za uzvratnu utakmicu," rekao je Kompany. 

Glavni sudac je Sandro Schärer (Švicarska), a njegovi pomoćnici Ángel Nevado i Guadalupe Porras Ayuso (Španjolska). Četvrti sudac je Jesús Gil Manzano (Španjolska), a VAR-om upravlja Carlos del Cerro Grande (Španjolska) uz asistenta Guillerma Cuadru Fernándeza (Španjolska). 

Za drugo mjesto u finalu borit će se sutra na Maetropolitanu u Madridu Atletico i Arsenal. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
