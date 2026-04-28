Finale prije finala: PSG i Bayern u dugo iščekivanom spektaklu na Parku prinčeva

PSG i Bayern na Parku prinčeva u Parizu igraju prvu utakmicu polufinala ovogodišnjeg izdanja Lige prvaka.

Susret je to aktualnog europskog prvaka protiv ekipe s najboljom ligaškom sezonom u Ligama petice u borbi za mjesto u finalu.

"Nitko nije bolji od PSG-a", samouvjereno je poručio trener pariškog sastava Luis Enrique dan uoči velike utakmice.

S druge pak strane, njemački prvak Bayern Munchen će biti bez trenera Vincenta Kompanyja koji je suspendiran zbog tri žuta kartona koja je prikupio ove sezone.

"Naravno da će nam nedostajati. On je naš vođa, on je naš šef. Ali i na nama igračima i vođama je da guramo kada šef nije na klupi," poručio je napadač Harry Kane.

"Imam potpuno povjerenje u momčad i trenerski stožer. Moja momčad to može, a onda ću biti spreman za uzvratnu utakmicu," rekao je Kompany.

Glavni sudac je Sandro Schärer (Švicarska), a njegovi pomoćnici Ángel Nevado i Guadalupe Porras Ayuso (Španjolska). Četvrti sudac je Jesús Gil Manzano (Španjolska), a VAR-om upravlja Carlos del Cerro Grande (Španjolska) uz asistenta Guillerma Cuadru Fernándeza (Španjolska).

Za drugo mjesto u finalu borit će se sutra na Maetropolitanu u Madridu Atletico i Arsenal.

