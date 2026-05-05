FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IMPRESIVNO /

Kakva sezona za Topnike: Arteta je Arsenal doveo do rekorda na koji čekaju 55 godina

Kakva sezona za Topnike: Arteta je Arsenal doveo do rekorda na koji čekaju 55 godina
×
Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Arsenal u finalu čeka pobjednika drugog polufinalnog susreta u kojem se sastaju Bayern i PSG

5.5.2026.
23:24
Sportski.net
Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Nogometaši Arsenala prvi su finalisti ovosezonske Lige prvaka, nakon 1-1 u prvoj utakmici u Madridu engleski je sastav u polufinalnom uzvratu na svom Emirates stadionu pobijedio Atletico 1-0.

Utakmica je odlučena u posljednjim trenucima prvog poluvremena, a junak londonskog sastava bio je Bukayo Saka, jedini strijelac u uzvratu.

Arsenal je prvi put od 2006. godine stigao do finala Lige prvaka – najduže razdoblje između finala Europskog kupa/Lige prvaka za neku momčad u natjecanju od Atlético Madrida 2014. (40 godina) i najduže za neku englesku momčad od Liverpoola 2005. (također 20).

Momčad koju vodi Mikel Arteta je impresivno izjednačila svoj klupski rekord po broju pobjeda u jednoj sezoni (41 u svim natjecanjima), prethodno su Topnici ostavrili 41 pobjedu u sezoni 1970.-71. 

Od 44 puta u kojima je neka momčad odigrala 14+ utakmica u Ligi prvaka, Arsenal je sada jedini koji je ostao neporažen u prvih 14 utakmica jednog izdanja.

Arsenal u finalu čeka pobjednika drugog polufinalnog susreta u kojem se sastaju Bayern i PSG. Uzvratna se utakmica igra na minhenskoj Allianz Areni u srijedu od 21 sat, a u prvom dvoboju je branitelj naslova PSG pobijedio u Parizu 5-4.

POGLEDAJTE VIDEO: Odbojkaši Gorice prkose svim problemima: 'Sami si financiraju dolaske, skupljaju i za benzin'

Liga PrvakaArsenalMikel Arteta
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike