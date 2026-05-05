Kakva sezona za Topnike: Arteta je Arsenal doveo do rekorda na koji čekaju 55 godina

Nogometaši Arsenala prvi su finalisti ovosezonske Lige prvaka, nakon 1-1 u prvoj utakmici u Madridu engleski je sastav u polufinalnom uzvratu na svom Emirates stadionu pobijedio Atletico 1-0.

Utakmica je odlučena u posljednjim trenucima prvog poluvremena, a junak londonskog sastava bio je Bukayo Saka, jedini strijelac u uzvratu.

Arsenal je prvi put od 2006. godine stigao do finala Lige prvaka – najduže razdoblje između finala Europskog kupa/Lige prvaka za neku momčad u natjecanju od Atlético Madrida 2014. (40 godina) i najduže za neku englesku momčad od Liverpoola 2005. (također 20).

20 - Arsenal have reached the @ChampionsLeague final for the first time since 2006 – the longest period between European Cup/CL finals by a team in the competition since Atlético Madrid in 2014 (40 years), and longest by an English side since Liverpool in 2005 (also 20). Slate. pic.twitter.com/MyljHNVGXl — OptaJoe (@OptaJoe) May 5, 2026

Momčad koju vodi Mikel Arteta je impresivno izjednačila svoj klupski rekord po broju pobjeda u jednoj sezoni (41 u svim natjecanjima), prethodno su Topnici ostavrili 41 pobjedu u sezoni 1970.-71.

41 - Arsenal have equalled their club record for most wins in a single season (41 across all competitions), previously winning 41 in the 1970-71 campaign. Formidable. pic.twitter.com/1PiZFk4UFR — OptaJoe (@OptaJoe) May 5, 2026

Od 44 puta u kojima je neka momčad odigrala 14+ utakmica u Ligi prvaka, Arsenal je sada jedini koji je ostao neporažen u prvih 14 utakmica jednog izdanja.

14 - Of the 44 instances of a team playing 14+ games in a @ChampionsLeague campaign, Arsenal are now the only one to remain unbeaten through their first 14 matches of a single edition. Hungry. pic.twitter.com/3zRy3mls5g — OptaJoe (@OptaJoe) May 5, 2026

Arsenal u finalu čeka pobjednika drugog polufinalnog susreta u kojem se sastaju Bayern i PSG. Uzvratna se utakmica igra na minhenskoj Allianz Areni u srijedu od 21 sat, a u prvom dvoboju je branitelj naslova PSG pobijedio u Parizu 5-4.

POGLEDAJTE VIDEO: Odbojkaši Gorice prkose svim problemima: 'Sami si financiraju dolaske, skupljaju i za benzin'