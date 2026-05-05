Kakva sezona za Topnike: Arteta je Arsenal doveo do rekorda na koji čekaju 55 godina
Nogometaši Arsenala prvi su finalisti ovosezonske Lige prvaka, nakon 1-1 u prvoj utakmici u Madridu engleski je sastav u polufinalnom uzvratu na svom Emirates stadionu pobijedio Atletico 1-0.
Utakmica je odlučena u posljednjim trenucima prvog poluvremena, a junak londonskog sastava bio je Bukayo Saka, jedini strijelac u uzvratu.
Arsenal je prvi put od 2006. godine stigao do finala Lige prvaka – najduže razdoblje između finala Europskog kupa/Lige prvaka za neku momčad u natjecanju od Atlético Madrida 2014. (40 godina) i najduže za neku englesku momčad od Liverpoola 2005. (također 20).
Momčad koju vodi Mikel Arteta je impresivno izjednačila svoj klupski rekord po broju pobjeda u jednoj sezoni (41 u svim natjecanjima), prethodno su Topnici ostavrili 41 pobjedu u sezoni 1970.-71.
Od 44 puta u kojima je neka momčad odigrala 14+ utakmica u Ligi prvaka, Arsenal je sada jedini koji je ostao neporažen u prvih 14 utakmica jednog izdanja.
Arsenal u finalu čeka pobjednika drugog polufinalnog susreta u kojem se sastaju Bayern i PSG. Uzvratna se utakmica igra na minhenskoj Allianz Areni u srijedu od 21 sat, a u prvom dvoboju je branitelj naslova PSG pobijedio u Parizu 5-4.
