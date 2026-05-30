Putin poslao otvorenu prijetnju susjedima: 'Mogli biste se suočiti s ukrajinskim scenarijem'

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da bi se Armenija mogla suočiti s "ukrajinskim scenarijem" zbog svojih težnji ka europskim integracijama te je zaprijetio da će "sravnati sa zemljom" svaku državu koja pokuša napasti rusku Kalinjingradsku oblast. Putin je kometar Armeniji uputio na samitu u Kazahstanu.

Putin je upozorio Armeniju da bliža europska integracija nosi iste rizike s kojima se suočava Ukrajina, koju je Rusija napala u veljači 2022. "Već sam to spominjao. Kriza u Ukrajini je svojevremeno počela pokušajima da se Ukrajina pridruži EU-u. Mi tada nismo bili protiv toga", kazao je Putin.

Traži referendum

Ruski čelnik pozvao je Armeniju da što prije održi referendum o svojoj gospodarskoj budućnosti, naglasivši da Armenija mora birati između EU-a i Euroazijske ekonomske unije, proglasivši "nemogućim pomiriti to dvoje", piše The Moscow Times.

Slične prijetnje Putin je iznio i tijekom konferencije za medije 9. svibnja kada je od Armenije zahtijevao da održi referendum, upozorivši na posljedice ukoliko odbije uskladiti svoju vanjsku politiku sa stavovima Kremlja.

Rusija povlači veleposlanika na konzultacije

Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je u subotu da je opozvalo svog veleposlanika u Armeniji na "konzultacije".

Ruski veleposlanik u Republici Armeniji, S. Kopyrkin, pozvan je u Moskvu na konzultacije o koracima koje je armensko vodstvo poduzelo u približavanju Europskoj uniji, čime se potkopava suradnja...unutar Euroazijske ekonomske unije", priopćilo je ministarstvo u službenoj izjavi, misleći na regionalnu carinsku uniju koju predvodi Moskva.

Porast napetosti

Odnosi između Moskve i Jerevana već duže vrijeme nalaze se u dubokoj krizi. Armenija optužuje Rusiju da nije ispunila svoje sigurnosne obaveze te je započela vidljivo približavanje Zapadu, uključujući i faktičko zamrzavanje svog sudjelovanja u Organizaciji Ugovora o kolektivnoj sigurnosti (CSTO).

Trenje je poraslo otkako je Azerbajdžan ponovno preuzeo kontrolu nad separatističkom regijom Gorski Karabah 2023. Armenija je optužila Rusiju i njezine mirovne snage da nisu odvratile vojnu ofenzivu Bakua te je 2024. zamrznula svoje sudjelovanje u regionalnom sigurnosnom bloku pod vodstvom Moskve.

Tijekom proteklog mjeseca, a uoči europskog samita u Armeniji, Rusija je ograničila prodaju ili uvoz armenskih proizvoda, cvijeća, mineralne vode i alkoholnih proizvoda zbog navodnih kršenja zdravstvenih i sigurnosnih propisa.

Ograničenja sve više izgledaju kao koordinirana kampanja pritiska uoči parlamentarnih izbora u Armeniji sljedećeg mjeseca, gdje se stranka Građanski ugovor premijera Nikola Pašinjana suočava s izazovom niza proruskih oporbenih skupina.

Rusija je ovog tjedna također zaprijetila raskidom bilateralnog sporazuma iz 2013. kojim se Armeniji jamči bescarinski pristup prirodnom plinu i nafti ako nastavi težiti bližim vezama s Europskom unijom.

Pašinjan je odbacio energetske prijetnje, tvrdeći da će članstvo u EU na kraju donijeti daleko više novca nego što će Armenija izgubiti zbog viših troškova energije koje nameće Rusija.

O Kalinjingradu

Putin je ranije reagirao i na nedavnu izjavu litvanskog ministra vanjskih poslova Kęstutisa Budrysa, koji je rekao da bi NATO, u slučaju sukoba, bio sposoban potpuno uništiti ruske vojne baze u Kalinjingradskoj oblasti.

Rekao je da Rusija ima sva potrebna sredstva na raspolaganju da uništi svakoga tko pokuša napasti rusku enklavu te da NATO mora pokazati Moskvi da je sposoban prodrijeti u Kalinjingrad.

Odvojeno, odgovarajući na pitanje o izvješćima ruskih obavještajnih službi u kojima se tvrdi da je Ukrajina poslala operatere dronova u Latviju, Putin je ponovio da Moskva svaku lokaciju koja predstavlja prijetnju Rusiji smatra legitimnom metom.