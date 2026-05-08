Zaharova žestoko napala Armeniju zbog EU samita: 'Poslužili ste kao platforma za terorista'

Armenske vlasti nisu ispunile obećanje da neće poduzimati mjere protiv Rusije, izjavila je glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova na brifingu komentirajući dva samita Europske političke zajednice (EPC) i Armenija-EU održane u Erevanu 4. i 5. svibnja.

Pročitajte više o samitu u Armeniji, na kojem je sudjelovao i premijer Andrej Plenković. Kako bi samit mogao utjecati na već napete rusko-armenske odnose, za net.hr je komentirao bivši diplomat Božo Kovačević.

Zaharova je na brifingu istaknula da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski "vrlo toplo primljen" u Erevanu te je podsjetila kako je armensko vodstvo tijekom nedavnih posjeta Moskvi tvrdilo da neće poduzimati nikakve korake protiv Rusije.

'Suradnja bez Rusije jednostavno nije moguća'

"Sudeći po onome što su izjavili neki čelnici i dužnosnici iz Bruxellesa, postaje jasno da je njihova najveća briga kako smanjiti suradnju između naših zemalja, između zemalja Kavkaza. Ali Macron je razmišljao o ideji uklanjanja ruske prisutnosti, ruske vojne prisutnosti. Dozvolite mi da naglasim da su pitanja vezana uz rusko-armensku suradnju u sigurnosti, zaštiti granica, gospodarstvu i kulturi zapravo isključivo u sferi interakcije između Moskve i Erevana. Kakve veze s tim ima Emmanuel Macron? Nitko me nije pitao za Pariz, nije niti potrebno, nismo zainteresirani", rekla je Zaharova.

Podsjetimo, Rusija u Armeniji ima svoju vojnu bazu, ali odnosi između dvije zemlje posebno su zahladili kada je Rusija zadržala pasivnu ulogu u sukobima između Armenije i Azerbajdžana između 2021. i 2023. Zaharova, ipak, smatra da da je Rusija tom prilikom igrala ulogu armenskog saveznika. Istaknula je da su nedavni samiti u Armeniji opisani kao neka vrsta europskog razvoja, ali da je Rusija predvodila trilateralnu skupinu u kojoj su bili Armenija i Azerbajdžan između 2021. i 2023.

Ustvrdila je kako je "šteta što Europska unija, za razliku od zemalja Južnog Kavkaza, još nije shvatila da je potpuna obnova prometnih arterija regije bez ruskog sudjelovanja jednostavno nemoguća, miseći pritom na koridor za povezivanje, koji bi se protezao uz armensku granicu s Iranom, povezujući regiju s europskim tržištima.

'Terorist prilično toplo primljen u Ervanu'

Zaharova je istaknula da za Rusiju, međutim, nije najznačajnija tema armensko približavanje Europskoj uniji, već činjenica da je Armenija ugostila ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

"Iznad svega, činjenica da je Armenija, koju smo navikli smatrati prijateljskom, bratskom zemljom, poslužila kao platforma za koga? Za terorista, za vođu neonacističkog kijevskog režima, koji je prilično toplo primljen u Erevanu", rekla je Zaharova, optužujući Zelenskog da je iskoristio "nerazumljivu ljubaznost svojih armenskih domaćina" za rusofobne izjave.

"Vjerujem da Zelenski nije došao tamo zbog lažne agende Europske unije, već zato što je odlučio pokazati Armeniji i službenom Erevanu što vrijednosti EU zaista znače", nastavila je Zaharova. "Osobno mislim da je divno što je Zelenski ovih dana posjetio Erevan. Neka građani Armenije vide koga Bruxelles simbolizira svojom uspješnom politikom. Krvavi neonacistički režim koji svakodnevno izvršava terorističke napade na mirno civilno stanovništvo drugih zemalja", dodala je.

'Pokazali što EU radi s mladim demokracijama'

Zaharova je rekla da Zelenski sustavno uništava ukrajinski narod i Ukrajinu i da je njegov posjet Ervanu pokazao građanima Armenije budućnost koju im Europska unija sprema.

"To je pravi dar. Pokazati armenskom narodu derište odgojeno u Bruxellesu, koje je zaista postalo utjelovljenje onoga što Europska unija radi s takozvanim mladim demokracijama. Sanjao je o potrebi militarizacije Ukrajine i, naravno, cijele Europe. Zaboravio je dodati, međutim, da je Armenija dio planova za militarizaciju Europe; također će biti uvučena u te iste fronte", rekla je Zaharova.

Istaknula je da je Zelsnki govorio o novim sankcijama Rusiji u zemlji koja surađuje s Rusijom i u kojoj se otvaraju poduzeća u suradnji s ruskim tvrtkama i građanima.

"Zelenski je gurnuo europske zemlje prema izravnom sukobu s našom zemljom. Gdje je to učinio? Na teritoriju Armenije, koja je redovito primala pomoć i podršku od naše zemlje i našeg naroda", rekla je Zaharova.

'Na čijoj ste strani?'

Istaknula je da Zelenksi prijeti napadom na Moskvu tijekom proslave Dana pobjede 9. svibnja.

"I nitko od sadašnjeg armenskog vodstva nije odbacio Zelenskog. Dakle, na čijoj ste strani povijesti? Koga podržavate u povijesnom kontekstu? Upravo je takvo okretanje leđa ne samo od naše zemlje, već i od povijesne konstante istine i valjanosti ono od čega su EU i NATO okrenuli armensko vodstvo", ustvrdila je Zaharova.

Europskoj uniji poručila je kako Rusija vidi koje akcije EU poduzima u praksi kako bi zakomplicirala rusko-armenske odnose.

"Predsjednik Nacionalne skupštine Armenije, Alen Simonyan, nedavno je dao prilično odlučnu izjavu, da armenske vlasti neće dopustiti Moskvi da republiku pretvori u rusku provinciju - nećemo biti upravljani kao Bjelorusijom", rekla je Zaharova te poručila da se Armenija može ugledati na Bjelorusiju u mnogo stvari te da je Simonyan "zavidan na rezultate koje je Bjelorusija postigla".

Podsjetimo, Simonyan je 6. svibnja izjavio je da se politika Erevana ne može opisati kao antiruska. Ustvrdio je da Armenija ne poduzima nikakve korake protiv Rusije, već da "osigurava vlastitu sigurnost i provodi vlastitu politiku". Armenski premijer Nikol Pašinjan također je 7. svibnja izjavio da njegova zemlja nije saveznik Rusije po ukrajinskom pitanju.

'Žele utjecati na ishod izbora'

Odnosi između Rusije i Armenije posljednjih su godina ozbiljno zahladili, a zemlja je otvoreno izrazila svoje težnje putu prema Europskoj uniji, iako nije službeno predala zahtjev za članstvo.

Na samitu u Ervanu, dogovoreno je da će Europska unija u Armeniju poslati stručne timove koji bi trebali spriječiti kibernetičke napade uoči te nakon parlamentarnih izbora koji se u Armeniji održavaju 7. lipnja. Zaharova je ustvrdila da EU pokušava utjecati na ishod parlamentarnih izbora u Armeniji.

"Pod izlikom praćenja ilegalnih financijskih tokova i suzbijanja kibernetičkih napada, manipulacije informacijama i uplitanja informacija od strane trećih zemalja, EU će pokušati miješati se u unutarnje poslove Armenije. Oni će utjecati i žele utjecati na ishod parlamentarnih izbora 7. srpnja“, rekla je Zaharova na brifingu.

Dodala je da će novi mehanizam EU-a Bruxellesu pružiti dodatnu prednost nad armenskim ministarstvima i nacionalnim institucijama.

POGLEDAJTE VIDEO Doznajemo: Sud u Kazahstanu odredio pritvor Pavleku, evo koliko će biti iza rešetaka