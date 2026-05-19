Barbara Matić otkrila moguća imena za bebu: 'Još pregovaramo hoćemo li saznati spol'

Na ovogodišnjem izdanju glamuroznog događaja Story Hall of Fame okupila su se brojna poznata lica domaće i regionalne scene, a među uzvanicima bila je i splitska džudašica Barbara Đinović (Matić), koja sa suprugom Filipom Đinovićem ove jeseni očekuje prinovu.

Govoreći kako trudnoća zasad prolazi bez problema te da se osjeća odlično, popularna splitska sportašica priznala je da spol roditelji još uvijek ne znaju jer, kako kaže, nisu sigurni žele li uopće znati spol prije rođenja djeteta.

"Pregled mi je u srijedu, ali Filip zapravo ne želi znati spol bebe pa još pregovaramo hoćemo li ga uopće saznati", rekla je kroz smijeh Barbara te ekskluzivno za Story otkrila kako već imaju ideje koja imena će nadjenuti prinovi.

"Što se imena tiče, ako bude dečko bit će Luka, a ako bude curica bit će Luna", otkrila je lijepa 31-godišnja trudnica.

Podsjetimo, Barbara i njezin suprug Filip Đinović priredili su čak dvije svadbene svečanosti. Prva je održana u Splitu na romantičnom imanju s pogledom na more, dok je druga svečanost održana u Beogradu, odakle i dolazi srpski džudaš Filip Đinović.