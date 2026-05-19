Ipak ništa od povratka kultnog kluba u SHNL: Nisu ni tražili licencu

Iako se u Prvoj NL trenutno vodi velika borba između čak četiriju klubova za ulazak u SHNL, putnik je gotovo sigurno poznat. Bit će to Rudeš, koji trenutno ima 59 bodova, pet više od drugoplasirane Cibalije, koja ima 54 boda, jednako koliko i Dugopolje te Sesvete.

Putnik se, naime, već zna jer su Sesvete zakasnile s predajom dokumentacije tijekom prvog kruga licenciranja, dok se Cibalija za drugi nije ni prijavila. Nakon što im je u prvom krugu licenciranja odbijen zahtjev ne samo za prvi rang (SHNL), već i za drugi (Prva NL) te treći rang (Druga NL), Vinkovčani nisu ni pokušali ući u proces za SHNL, u kojem su posljednji put nastupili prije sedam godina.

"U prvom krugu licenciranja klub je podnio zahtjev za licencu i igranje u HNL-u, ali smo odbijeni. Nakon toga, u drugom krugu dana nam je preporuka od strane HNS-a da uopće ne podnosimo zahtjev za elitnu ligu jer jednostavno ne možemo zadovoljiti i ispuniti financijske uvjete. Zbog toga smo u drugom krugu odustali od zahtjeva. Ne idemo u viši rang", rekao je predsjednik Cibalije Damir Mustapić za Budicu.info.

Informacije o procesu licenciranja Sesveta i Dugopolja u ovom trenutku nemamo, ali ako je slučaj Cibalije nit vodilja, onda je klub koji će zamijeniti Vukovar već poznat.

