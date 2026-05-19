ŠTETA /

Ipak ništa od povratka kultnog kluba u SHNL: Nisu ni tražili licencu

Ipak ništa od povratka kultnog kluba u SHNL: Nisu ni tražili licencu
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Informacije o procesu licenciranja Sesveta i Dugopolja u ovom trenutku nemamo, ali ako je slučaj Cibalije nit vodilja, onda je klub koji će zamijeniti Vukovar već poznat

19.5.2026.
18:13
Sportski.net
David Jerkovic/PIXSELL
Iako se u Prvoj NL trenutno vodi velika borba između čak četiriju klubova za ulazak u SHNL, putnik je gotovo sigurno poznat. Bit će to Rudeš, koji trenutno ima 59 bodova, pet više od drugoplasirane Cibalije, koja ima 54 boda, jednako koliko i Dugopolje te Sesvete.

Putnik se, naime, već zna jer su Sesvete zakasnile s predajom dokumentacije tijekom prvog kruga licenciranja, dok se Cibalija za drugi nije ni prijavila. Nakon što im je u prvom krugu licenciranja odbijen zahtjev ne samo za prvi rang (SHNL), već i za drugi (Prva NL) te treći rang (Druga NL), Vinkovčani nisu ni pokušali ući u proces za SHNL, u kojem su posljednji put nastupili prije sedam godina.

"U prvom krugu licenciranja klub je podnio zahtjev za licencu i igranje u HNL-u, ali smo odbijeni. Nakon toga, u drugom krugu dana nam je preporuka od strane HNS-a da uopće ne podnosimo zahtjev za elitnu ligu jer jednostavno ne možemo zadovoljiti i ispuniti financijske uvjete. Zbog toga smo u drugom krugu odustali od zahtjeva. Ne idemo u viši rang", rekao je predsjednik Cibalije Damir Mustapić za Budicu.info.

Informacije o procesu licenciranja Sesveta i Dugopolja u ovom trenutku nemamo, ali ako je slučaj Cibalije nit vodilja, onda je klub koji će zamijeniti Vukovar već poznat.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
