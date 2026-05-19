Selfie koji će srušiti internet? Pogledajte fotografiju Josipe Lisac i Gršeta koja je odmah postala hit
Neočekivani susret dogodio se na Story Hall of Fameu. Naime, ovakav spoj rijetki su mogli očekivati - Grše i Josipa Lisac iznenadili su javnost zajedničkom fotografijom koja je ubrzo privukla pažnju na društvenim mrežama.
Na selfiju snimljenom u crvenom ambijentu Grše i Josipa poziraju zagrljeni i nasmijani, a reper je uz objavu dodao tri emotikona bijelog srca. Fotografija je zanimljiva jer dolaze iz potpuno različitih glazbenih svjetova. Grše je posljednjih godina postao jedno od najpopularnijih imena domaće rap i trap scene, dok Josipa Lisac već desetljećima ima status jedne od najposebnijih i najprepoznatljivijih regionalnih glazbenica.
Story Hall of Fame i ove je godine okupio brojne domaće zvijezde iz svijeta glazbe, televizije, mode i društvenih mreža, a među nagradama koje su se dodjeljivale bila je i ona za Digital Star godine, koja je pripala upravo Grši.
U kategoriji najboljeg glumca trijumfirao je RTL-ov glumac Amar Bukvić. Nagradu za najbolju seriju odnijela je RTL-ova serija "Divlje pčele".