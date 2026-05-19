KAKAV TANDEM /

Selfie koji će srušiti internet? Pogledajte fotografiju Josipe Lisac i Gršeta koja je odmah postala hit

Selfie koji će srušiti internet? Pogledajte fotografiju Josipe Lisac i Gršeta koja je odmah postala hit
Foto: Screenshot Instagram Grše

19.5.2026.
Neočekivani susret dogodio se na Story Hall of Fameu. Naime, ovakav spoj rijetki su mogli očekivati - Grše i Josipa Lisac iznenadili su javnost zajedničkom fotografijom koja je ubrzo privukla pažnju na društvenim mrežama.

Na selfiju snimljenom u crvenom ambijentu Grše i Josipa poziraju zagrljeni i nasmijani, a reper je uz objavu dodao tri emotikona bijelog srca. Fotografija je zanimljiva jer dolaze iz potpuno različitih glazbenih svjetova. Grše je posljednjih godina postao jedno od najpopularnijih imena domaće rap i trap scene, dok Josipa Lisac već desetljećima ima status jedne od najposebnijih i najprepoznatljivijih regionalnih glazbenica.

Story Hall of Fame i ove je godine okupio brojne domaće zvijezde iz svijeta glazbe, televizije, mode i društvenih mreža, a među nagradama koje su se dodjeljivale bila je i ona za Digital Star godine, koja je pripala upravo Grši.

U kategoriji najboljeg glumca trijumfirao je RTL-ov glumac Amar Bukvić. Nagradu za najbolju seriju odnijela je RTL-ova serija "Divlje pčele".

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
