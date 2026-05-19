Večer glamura i francuskog Cabareta: Pogledajte tko je sve stigao na Story Hall of Fame

Sinoć je održana 24. dodjela nagrada Story Hall of Fame, u prekrasnom ambijentu nedavno otvorenog HNK2. Tema večeri bio je francuski Cabaret, a sve su uveličale brojne plesačice i isječci nastupa iz mjuzikla "Cabaret".

Glavne zvijezde večeri bili su glazbenica i glumica Franka Batelić Ćorluka i glumac Fabijan Komljenović, koji se ovaj put našao i u ulozi voditelja večeri.

Kako je Story Hall of Fame već više od dva desetljeća jedna od najvažnijih dodjela nagrada na domaćoj sceni, ne čudi da je večer okupila sve glavne zvijezde našeg medijskog prostora. Na zabavu u HNK2 tako su stigli Severina, Maja Šuput, Jelena Rozga, Jakov Jozinović, Ana Radišić, Ana Gruica Uglešić, Petar Grašo, Ecija Ojdanić, Joško Čagalj Jole, ali i poznata RTL-ova lica poput Tomislava Jelinčića, Damire Gregoret te Antonije Blaće.

Večer je bila posebno svečana i za domaćeg glumca Amara Bukvića koji je osvojio nagradu za najboljeg glumca, dok je RTL-ova serija "Divlja pčele" proglašena najboljom serijom po mišljenju čitatelja Storyja.